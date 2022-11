© Copyright : AFP

Une plaque en l'honneur des médecins morts dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 a été dévoilée hier, samedi 5 novembre 2022, au siège de l'Ordre national des Médecins à Rabat.

Cette initiative intervient en hommage aux grands sacrifices et efforts inlassables consentis par ces médecins, leur abnégation et leur grand sens de la responsabilité dans la lutte contre la pandémie, afin de préserver la vie des citoyens.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a indiqué que grâce à ces médecins et à leurs actions nobles et sans pareilles, le Maroc enregistre aujourd'hui les meilleurs résultats dans la gestion de la pandémie.

Le ministre a aussi expliqué que le secteur de la santé enregistrera un saut qualitatif, grâce au chantier de la réforme du système de santé.

Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM), Mohammadin Boubekri, a affirmé que cette journée était «historique par excellence», d'autant qu'elle met à l'honneur les femmes et hommes médecins décédés lors de la pandémie.

L'Ordre national des médecins a érigé ce souvenir en l'honneur de ces médecins en vue de rappeler à tous les cadres médicaux l'importance du devoir national qu'ils assurent au service de la patrie et du citoyen, a-t-il souligné.

A cette occasion, des Wissams Royaux ont été remis à des femmes et hommes médecins, pour les grands sacrifices auxquels ils ont consenti, au cours de la lutte contre la pandémie.