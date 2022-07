Covid-19 au Maroc: 444 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 8.485 cas actifs

Une personne âgée reçoit une dose du vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination de la ville de Salé, le 29 janvier 2021.

Deux décès, 444 nouveaux cas de contamination et 1.598 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 8.485, alors que plus de 6,62 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 72 cas de contamination, aucun décès et 39 guérisons. Le pays totalise 266.772 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.987 guérisons. En Tunisie, 27.340 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.114.370 cas de contamination, dont 28.942 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 47 cas de contamination et 51 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.280 cas de contamination au Covid-19, dont 989 décès et 60.247 guérisons. Covid-19: une quatrième dose de vaccin? Ce qu'en dit le gouvernement Les vaccins chinois anti-Covid sont sûrs et ont même été administrés aux hauts dirigeants comme le président Xi Jinping, ont annoncé samedi les autorités sanitaires, dans une tentative de rassurer les Chinois sur leur qualité. Un an et demi après le début de la campagne de vaccination dans le pays, c'est la première fois que la Chine évoque clairement le statut vaccinal des leaders du régime communiste. Le géant asiatique n'enregistre actuellement que quelques centaines de nouveaux cas positifs par jour et les autorités ont de grandes difficultés à convaincre certains Chinois de se faire vacciner - notamment les personnes âgées. La population n'éprouve aucun sentiment d'urgence en raison de la situation sanitaire et beaucoup d'habitants se méfient de la qualité des vaccins chinois, suite à plusieurs scandales durant la décennie écoulée. «L'ensemble des dirigeants actuels du Parti communiste et de l'Etat ont été vaccinés contre le Covid-19 et ils l'ont tous été avec des vaccins produits en Chine», a annoncé samedi Zeng Yixin, le vice-ministre de la Santé. Cette catégorie inclut évidemment le président Xi Jinping ou encore le Premier ministre Li Keqiang. Les vaccins chinois les plus utilisés sont celui du laboratoire privé Sinovac et ceux du géant pharmaceutique étatique Sinopharm. La Chine n'a pas encore autorisé l'utilisation de vaccins anti-Covid étrangers sur son sol. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? Le président américain Joe Biden, testé positif au Covid jeudi, va de mieux en mieux et supporte bien son traitement, a déclaré son médecin personnel samedi dans une lettre diffusée par la Maison Blanche. «Ses symptômes continuent de s'améliorer», a écrit le Dr. Kevin O'Connor, qui avait déjà affirmé la veille que le président allait mieux. Joe Biden, 79 ans, souffre encore d'un mal de gorge, de toux, de douleurs musculaires et a le nez qui coule. Le démocrate, qui a bénéficié d'une vaccination complète contre le Covid-19, est traité au paxlovid, une pilule anti-Covid de Pfizer. Il «continue de bien supporter le traitement», a précisé son médecin. Ce médicament antiviral agit en diminuant la capacité du virus à se répliquer, freinant ainsi la progression de la maladie. Il est recommandé aux Etats-Unis pour les personnes à risque de développer un cas grave de la maladie, une catégorie dans laquelle entre le président américain en raison de son âge. États-Unis: l’état de santé de Biden, positif au Covid, «continue de s’améliorer» La pandémie a fait officiellement au moins 6.402.668 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.051.979), devant le Brésil (676.979), l'Inde (526.033) et la Russie (382.155). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.-

Par Nisrine Zaoui