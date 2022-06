© Copyright : MAP

Aucun décès, 425 nouveaux cas de contamination et 167 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.208, alors que plus de 6,44 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination. Le pays totalise 265.889 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.418 guérisons.

En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 13 cas de contamination et 19 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.154 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.958 guérisons.

La Commission européenne et le développeur de vaccins Moderna sont parvenus à un accord pour que la livraison de vaccins contre le Covid-19 soit adaptée aux besoins des États membres.

Selon l’Exécutif européen, l'entreprise livrera certaines doses non pas -comme initialement prévu- au deuxième trimestre 2022, mais plus tard dans l'année. En outre, si un vaccin adapté reçoit une autorisation de mise sur le marché de l'UE après avoir été évalué par l'Agence européenne des médicaments, une partie des doses prévues pour avril, mai et juin pourra être livrée sous la forme de vaccins de rappel adaptés aux variants actuels du virus du Covid-19, à partir de septembre et pendant les mois d'automne et d'hiver de 2022.

L'accord permettra également la livraison de vaccins adaptés aux variants futurs, le but étant que les États membres puissent réagir à toute évolution de la pandémie dans le courant de l'année et continuer à soutenir les pays partenaires à l'échelle mondiale.

Le gouvernement sud-coréen lèvera, à partir de mercredi prochain, la période d’isolement obligatoire de sept jours pour les personnes non vaccinées entrant dans le pays.

Les voyageurs en provenance de l'étranger devront cependant effectuer un test PCR dans les trois jours suivant leur arrivée en Corée du Sud, a indiqué vendredi le Premier ministre sud-coréen, Han Duck-soo.

Par ailleurs, le responsable a fait savoir que le nombre de vols internationaux en provenance et vers le pays retournera à la normale, précisant qu’à partir du 8 juin, le couvre-feu concernant les arrivées à l'aéroport international d'Incheon sera supprimé.

Cette décision fera augmenter le nombre de vols à l'arrivée par heure au niveau pré-pandémique, à savoir environ 40, contre 20 actuellement, selon le ministère sud-coréen du Territoire, de l'infrastructure et du transport.

La levée de ces restrictions liées à la pandémie intervient alors que la demande sur les voyages à l'étranger augmente suite à la suppression des règles de distanciation sociale et au ralentissement de la propagation du Covid-19.

Les décès dus au Covid-19 devraient diminuer de près de 94% cette année en Afrique par rapport à 2021, l'année la plus meurtrière de la pandémie sur le continent, a indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon une nouvelle modélisation de l’agence sanitaire de l’ONU, les décès estimés dans la région africaine se réduiront à environ 60 par jour en 2022. Dans le même temps, les infections devraient baisser d’un peu plus d’un quart cette année.

Le faible nombre de décès attendus cette année est une grande réussite pour la région et témoigne des efforts des pays et des partenaires, a déclaré dans un communiqué Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

La modélisation suggère qu’environ 23.000 décès sont attendus d’ici fin 2022 si les variants actuels et la dynamique de transmission restent constants. Cependant, un variant 200% plus mortel entraînerait une augmentation du nombre de décès à plus de 70.000. L’année dernière, le continent était sur une moyenne de 970 décès par jour.

Selon l’analyse, qui a été publiée cette semaine dans la revue scientifique The Lancet Global Health, l’écart entre le nombre de cas et de décès en 2022 est dû à l’augmentation de la vaccination, à l’amélioration de la réponse à la pandémie et à l’immunité naturelle résultant d’infections antérieures qui, sans empêcher les réinfections, stoppent les formes graves de la maladie et les décès.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.315.650 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.032.410), devant le Brésil (666.848), l'Inde (524.641) et la Russie (379.200).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.