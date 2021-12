Covid-19 au Maroc: 4 décès en 24 heures, 205 nouvelles contaminations et 1.342 cas actifs

Un membre des équipes médicales marocaines attend des cas de Covid-19 à bord d'une ambulance de la protection civile, dans un parking de la ville de Moulay Bousselham, au nord de Rabat, le 20 juin 2020.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

4 décès, 205 nouveaux cas de contamination et 165 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.342, alors que plus de 22,81 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 16 décembre 2021. © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 245 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 196 guérisons. Le pays totalise 213.533 cas de contamination, dont 6.165 décès et 146.898 guérisons. En Tunisie, 240 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 179 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 720.143 cas de contamination, dont 25.445 décès et 693.297 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 46 nouveaux cas de contaminations et 69 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.924 cas de contamination au Covid-19, dont 38.571 guérisons et 852 décès. Vidéo. Covid-19 au Maroc: voici comment l’Institut Pasteur surveille l’apparition de nouveaux variants, dont Omicron La difficile coordination face à la progression du variant Omicron est au cœur d'un sommet des dirigeants des Vingt-Sept réunis jeudi à Bruxelles. A l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs pays de l'UE ont restreint les conditions d'entrée sur leur territoire de façon unilatérale. La France a annoncé jeudi rétablir, à compter de samedi, l'obligation de «motifs impérieux» pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni, face à «la diffusion extrêmement rapide d'Omicron» dans ce pays. La validité des tests au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 heures à 24 heures. Un système d'isolement à l'arrivée en France est également instauré. Le médecin chef pour l'Angleterre a appelé jeudi les Britanniques à choisir leurs «priorités» afin de réduire leurs interactions sociales avant Noël, pour ralentir la propagation d'Omicron. Les ministres belges de Santé (niveau fédéral et entités fédérées) ont décidé mercredi soir d'accélérer l'administration de la dose de rappel toujours face à la propagation rapide de ce nouveau variant. Désormais le rappel peut être administré dès les quatre mois révolus après une première vaccination complète, au lieu de six mois jusqu'à présent, pour les personnes qui ont reçu les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Omicron: le premier cas détecté au Maroc ne provient pas de l'étranger L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu'elle se prononcerait la semaine prochaine sur la demande d'autorisation dans l'UE du vaccin de la société pharmaceutique américaine Novavax, qui pourrait devenir le cinquième vaccin anti-Covid-19 autorisé dans l'Union européenne. Le Danemark est devenu jeudi le premier pays de l'UE à autoriser le traitement anti-Covid-19 molnupiravir du laboratoire américain Merck, pour les patients à risque présentant des symptômes. La croissance de l'activité en zone euro a subi un coup de frein en décembre dans le secteur privé, sous l'effet de la nouvelle vague de contaminations qui a affecté les services, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit. «Pour l'avenir, le variant Omicron fait peser des risques supplémentaires», selon Chris Williamson, économiste en chef de Markit. La Corée du Sud a annoncé jeudi le rétablissement des heures de fermeture obligatoire pour les cafés, restaurants, cinémas et autres lieux publics, et de la limitation des rassemblements à quatre personnes. La Chine a indiqué jeudi avoir atteint un total d'exactement 100.000 malades du Covid-19 depuis le début de la pandémie, deux ans après son apparition dans le centre du pays. Vidéo. Covid-19: plusieurs pays européens se lancent dans la vaccination des enfants A l'inverse de la plupart des autres pays, le bilan chinois ne comprend pas les personnes asymptomatiques. Thomas Frank, entraîneur de Brentford où 13 joueurs et membres de staff ont été testés positifs, a demandé jeudi le report de la 18e journée de Premier League ce week-end, pour permettre aux équipes de stopper la progression du virus. «Le nombre de cas de Covid explose dans tous les clubs. Tout le monde est confronté à ça», a-t-il déclaré. La pandémie a fait au moins 5.328.762 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 802.511 décès, devant le Brésil (617.271), l'Inde (476.478) et le Mexique (297.187) L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par Nisrine Zaoui