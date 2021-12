Omicron: le premier cas détecté au Maroc ne provient pas de l'étranger

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a appelé les citoyens à se conformer aux mesures sanitaires et à se faire vacciner le plus rapidement possible, après la détection du premier cas d’infection au nouveau variant du coronavirus Omicron, ce mercredi 15 décembre 2021, à Casablanca.