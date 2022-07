© Copyright : MAP

Onze décès, 3.849 nouveaux cas de contamination et 2.703 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 25.345, alors que plus de 6,56 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 19 cas de contamination et 16 guérisons. Le pays totalise 266.173 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.592 guérisons.

En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 125 cas de contamination, 6 guérisons et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.252 cas de contamination au Covid-19, dont 984 décès et 58.327 guérisons.

En France, le nombre de contaminations au Covid 19 «devrait légèrement dépasser les 200.000» sur les dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministre de la Santé, François Braun, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

La septième vague épidémique «augmente ces derniers jours» et «nous enregistrons de l'ordre de 120.000 cas (par jour) en moyenne cette dernière semaine, avec un nombre de cas qui devrait légèrement dépasser les 200.000 ce soir», a déclaré François Braun en ouverture d'une discussion sur le projet de loi «de veille et de sécurité sanitaire».

Restaurants, bars, lieux de culte ou encore karaokés vont fermer pendant une semaine dans la grande ville chinoise de Xi'an (nord), après une vingtaine de cas de Covid-19, ont indiqué mardi les autorités.

La cité historique et touristique de 13 millions d'habitants, ancienne capitale impériale, est connue dans le monde entier pour son armée enterrée en terre cuite du premier empereur de Chine.

La ville de Xi'an a fait état depuis samedi de 18 cas positifs liés à Omicron, selon les autorités locales.

Un haut responsable municipal, Zhang Xuedong, a annoncé mardi devant la presse l'application pour sept jours de mesures de contrôle destinées à éviter «les flux de personnes» et donc les infections.

«Nous sommes engagés dans une course contre la montre face au virus» et il convient «d'éviter une propagation et une flambée des cas», a-t-il souligné.

Les salles de classe vont complètement rouvrir en novembre aux Philippines, après plus de deux ans de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le président Ferdinand Marcos Jr, les inquiétudes autour d'une crise de l'éducation se faisant de plus en plus vives dans le pays.

Le pays est l'un des rares à ne pas avoir encore rouvert pleinement ses écoles, fermées en mars 2020 de pair avec l'imposition de longs confinements et de restrictions.

«Nous avons un plan pour un retour en présentiel complet d'ici novembre cette année», a déclaré Marcos lors de sa première conférence de presse en tant que président.

«Faisons en sorte que cela soit fait rapidement. Bien sûr, nous sommes prudents, mais nous sommes (aussi) pressés parce que nous devons faire beaucoup de choses en très peu de temps», a-t-il ajouté.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.361.401 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.043.320), devant le Brésil (671.938), l'Inde (525.223) et la Russie (381.263).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.