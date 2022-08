Covid-19 au Maroc: 374 nouvelles contaminations en 24 heures, 4 décès et 3.622 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

Quatre décès, 374 nouveaux cas de contamination et 627 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.622 , alors que plus de 6,69 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 92 cas de contamination et 70 guérisons. Le pays totalise 267.546 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.534 guérisons. En Tunisie, 1.128.693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 7 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.579 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Joe Biden, toujours positif au Covid-19, se sent «bien» Les autorités chinoises ont publié lundi une circulaire interdisant toute discrimination sur le lieu de travail contre des employés ou des demandeurs d'emploi en raison de leurs antécédents d'infection au Covid-19. Il est strictement interdit aux employeurs et aux agences de services de ressources humaines de refuser de recruter des personnes qui se sont remises du Covid-19, selon la circulaire publiée conjointement par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et le Commission nationale de la santé. La discrimination à l'encontre des personnes qui se sont remises du Covid-19 lorsqu'elles sont en cours d'orientation professionnelle ou sur le lieu de travail est interdite, indique la circulaire, soulignant qu’il est également strictement interdit aux employeurs de licencier illégalement des employés qui se sont remis du Covid-19. Afin de protéger l'égalité des droits en matière d'emploi des personnes qui se sont remises du Covid-19, la circulaire stipule qu'aucune organisation ou personne ne doit illégalement s'enquérir des résultats des tests d'acide nucléique, sauf pour répondre aux besoins de prévention et de contrôle de la pandémie. La circulaire a également interdit aux employeurs de divulguer des informations de recrutement discriminatoires à l'encontre des personnes précédemment testées positives au Covid-19. Elle a également appelé à des efforts pour renforcer la supervision pertinente, appelant à des sanctions en cas de violation, conformément aux lois et règlements en vigueur. États-Unis: Joe Biden à nouveau testé positif au Covid-19 et se reconfine Au total 17.382 personnes sur une cible de 32.012 personnes ont été vaccinées du 16 au 24 juillet 2022 à Boundiali, soit un taux de 54% sur les 80% attendus, lors de la 6e campagne de vaccination contre le Covid-19, a relevé lundi le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Abou Landry. Selon Abou Landry, le résultat est peu satisfaisant vu l’objectif de 80% de taux de vaccination fixé au plan local et national. Il relève une réelle démotivation autour de la campagne, dû au cas des impayés des agents vaccinateurs qui est un problème national. Par ailleurs, les acteurs vaccinateurs volontaires réclament des arriérés des cinq campagnes qui entraînent une démotivation en leur sein et qui, selon eux, est un facteur essentiel qui fait que la vaccination ne connaisse pas une réussite effective. Le souhait de ces derniers est qu’une solution idoine soit trouvée pour le bien être de tous. La pandémie a fait officiellement au moins 6.422.408 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.055.576), devant le Brésil (678.792), l'Inde (526.430) et la Russie (382.517). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami