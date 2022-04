Covid-19 au Maroc: 37 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 656 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 37 nouveaux cas de contamination et 80 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 656, alors que plus de 6,2 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 15 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 nouveau cas infectés par le Covid-19, et de 2 guérisons. Le pays totalise 265.732 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.329 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.681 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.686 guérisons. Le ministère vietnamien de la Santé procédera à la signature numérique du certificat de vaccination contre la Covid-19 dès ce vendredi pour délivrer le passeport vaccinal aux personnes éligibles. Covid-19: l’Espagne assouplit les conditions d’entrée sur son territoire Ce passeport délivré par le Vietnam est utilisé dans 62 pays du monde. Le passeport vaccinal est matérialisé par un QR code et sera valable pendant 12 mois. Il contient 11 champs d'informations tels que nom et prénom, date de naissance, nationalité, doses de vaccins reçues, date de vaccination, type de vaccin... Le Vietnam a lancé, jeudi, sa campagne de vaccination contre le Covid-19 au profit des enfants âgés de 5 à 11 ans. La province septentrionale de Quang Ninh est la première localité du pays à vacciner ses enfants de cette tranche d'âge. Le premier lot de vaccins administrés aux enfants est le vaccin Moderna, parrainé par le gouvernement australien, a rapporté l'agence de presse vietnamienne. Le Vietnam compte environ 11,8 millions d'enfants dans cette tranche d'âge. Le ministère de la Santé s'est fixé pour objectif d'achever la campagne de vaccination des enfants de ce groupe d'âge au deuxième trimestre de cette année. A ce jour, près de 77 millions de personnes ont été vaccinées avec au moins deux doses. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Le Comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 a été cette semaine unanime à estimer que ce n'était pas «le moment de baisser la garde». Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a donc maintenu mercredi l'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS. Selon le dernier rapport hebdomadaire sur la situation épidémiologique publié mardi par l'OMS, le nombre de cas de Covid a continué à baisser pour la troisième semaine consécutive. Le nombre de décès a aussi reculé par rapport à la semaine précédente. Le vaccin anti-Covid du laboratoire franco-autrichien Valneva a été approuvé au Royaume-Uni, a annoncé jeudi l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Le vaccin Valneva pourra être utilisé chez les personnes âgées de 18 à 50 ans, les première et deuxième doses devant être prises à au moins 28 jours d'intervalle. Il peut être stocké à la température de réfrigérateurs classiques, ce qui facilite son utilisation. Plus de 92% de la population britannique âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, 86,2% une deuxième dose et 67,8% une dose de rappel. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études La pandémie a fait officiellement au moins 6.217.565 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.014.902), devant le Brésil (661.855), l'Inde (521.772) et la Russie (372.766). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune