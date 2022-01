Covid-19 au Maroc: 36 décès en 24 heures, 7.002 nouvelles contaminations et 57.021 cas actifs

Près de 95% de la population cible a été vaccinée contre la Covid-19 dans la province d'Azilal.

36 décès, 7.002 nouveaux cas de contamination et 8.576 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 57.021, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2.521 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 1.055 guérisons. Le pays totalise 241.406 cas de contamination, dont 6.516 décès et 161. 679 guérisons. En Tunisie, 9.705 nouveaux cas de contamination, 17 décès et 6.271 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 866.445 cas de contamination, dont 26.051 décès et 731.135 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 168 nouveaux cas de contaminations et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 57.648 cas de contamination au Covid-19, dont 934 décès. Covid-19 au Maroc: voici les régions dans lesquelles le pic de l'actuelle vague de contaminations est atteint La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.614.118 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis avec 872.126 décès, le Brésil (623.843), l'Inde (491.127) et la Russie (328.105). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Malgré des cas record, le Danemark a annoncé mercredi vouloir lever toutes ses restrictions intérieures anti-Covid au 1er février, jugeant sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron. Si le projet du gouvernement reçoit l'aval d'une commission parlementaire plus tard dans la journée, le pays nordique deviendrait le premier dans l'Union européenne à sauter le pas. Le Movfor, la pilule anti-Covid-19 mise en vente dans les cliniques et les hôpitaux Le Pérou a dépassé le seuil des trois millions de cas confirmés au Covid-19, soit 10% de la population, en pleine troisième vague provoquée par le variant Omicron, selon le ministère de la Santé. Le pays a enregistré mardi un total de 3.020.756 cas et 204.587 décès dans un pays de 33 millions d'habitants. La Chine «a obtenu des résultats remarquables qui ont favorisé la reprise», a affirmé le ministère chinois des Affaires étrangères, au lendemain d'un appel du Fonds monétaire international (FMI) à Pékin à assouplir ses draconiennes mesures anti-Covid qui font peser, selon l'institution, un risque sur la reprise mondiale. Le gouvernement allemand a abaissé mercredi à 3,6% ses prévisions de croissance du Produit intérieur brut (PIB) pour 2022, contre 4,1% annoncés à l'automne, alors que pandémie de Covid-19 et les pénuries freinent l'activité. La question de la vaccination obligatoire en Allemagne, soutenue par le chancelier Olaf Scholz, mais qui divise la société, arrive mercredi après-midi au Bundestag. Les opposants à la vaccination contre le Covid-19 sont mobilisés depuis des semaines dans tout le pays où ils manifestent régulièrement lors de rassemblements parfois accompagnés d'incidents. Covid-19 au Maroc: le pic des contaminations a priori atteint sauf surprise, affirme le Dr Mouad Merabet Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, s'est isolé après avoir été testé positif au Covid-19, a indiqué mercredi le gouvernement de cette ex-république soviétique. Lui et sa famille avaient déjà été contaminés en juin 2020. Boris Johnson s'apprête à passer sur le gril des députés britanniques mercredi et à défendre coûte que coûte sa place de Premier ministre, désormais suspendue à la publication d'un rapport potentiellement explosif sur les fêtes tenues à Downing Street pendant les confinements. Avec la séance hebdomadaire des questions des députés, les prochaines heures s'annoncent déterminantes pour le chef du gouvernement qui traverse sa pire crise depuis son accession triomphale au pouvoir à l'été 2019, avec une popularité en chute libre et des députés de sa majorité qui disent ouvertement vouloir son départ.

Par Majda Benthami