Covid-19 au Maroc: 34 décès en 24 heures, 2.255 nouvelles contaminations et 46.610 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

34 décès, 2.255 nouveaux cas de contamination et 5.224 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 46.610, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 1.742 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 1.090 guérisons. Le pays totalise 249.310 cas de contamination, dont 6.555 décès et 166.040 guérisons. En Tunisie, 7.859 nouveaux cas de contamination, 59 décès et 7.207 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 901.107 cas de contamination, dont 26.229 décès et 762.814 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 88 nouveaux cas de contaminations et 4 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.129 cas de contamination au Covid-19, dont 949 décès. Covid-19 au Maroc: ce que l'on sait sur l'efficacité du vaccin inactivé de Sinopharm, selon une étude La pandémie a fait officiellement plus de 5,65 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 370 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (883.939), devant le Brésil (626.524) et l'Inde (494.091). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi. Covid-19: quel risque d’être infecté deux ou plusieurs fois? Pékin a enregistré dimanche 20 nouveaux cas de Covid-19, soit le plus grand bilan quotidien depuis juin 2020. Les autorités du pays sont actuellement aux prises avec des foyers épidémiques dans plusieurs villes du pays ainsi qu'au sein de la «bulle sanitaire» des Jeux olympiques d'hiver, qui débutent le 4 février. Les JO se dérouleront en «boucle fermée» pour les participants, afin de prévenir tout contact entre eux et la population locale. Les quelque 60.000 personnes qui font partie de la bulle sanitaire sont soumis à des tests quotidiens. Le Bhoutan a enregistré cette semaine un mort du Covid, le quatrième seulement dans ce pays himalayen jusqu'ici largement épargné par la pandémie. Malgré un des plus faibles bilans au monde, le Premier ministre de ce royaume de 800.000 habitants a appelé la population à redoubler d'efforts, la nation ne pouvant pas se permettre de «perdre des citoyens à cause d'une maladie évitable». Comme de nombreux pays à travers le monde, le Bhoutan a enregistré une hausse du nombre de personnes contaminées par le variant Omicron, hautement plus contagieux. Molnupiravir, la pilule anti-Covid reste «active» contre Omicron, selon Merck La Russie a dépassé samedi pour la première fois la barre symbolique des 100.000 infections quotidiennes au Covid-19, un record qui illustre la force de la nouvelle vague due au variant Omicron, très contagieux. Il s'agit d'un record pour le neuvième jour consécutif dans le pays d'Europe qui compte le plus de morts en valeur absolue (330.111). L'Iran fait face à une nouvelle flambée du coronavirus due au variant Omicron, qualifiée de «sixième vague» par les autorités. Depuis le début de la pandémie, l'Iran a déploré officiellement 132.380 morts selon le ministère de la Santé mais, de l'aveu même de plusieurs responsables iraniens, cette statistique est largement sous-estimée.

Par Nisrine Zaoui