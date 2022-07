© Copyright : MAP

Trois décès, 3.306 nouveaux cas de contamination et 2.532 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er juin et 2 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 26.849, alors que plus de 6,55 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 18 cas de contamination. Le pays totalise 266.105 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.550 guérisons.

En Tunisie, les données quotidienne des cas de contamination ne sont pas disponibles. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès depuis mars 2020.

En Mauritanie, 156 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.970 cas de contamination au Covid-19, dont 983 décès et 58.300 guérisons.

La 4e dose de vaccin contre le Covid-19 a commencé à être administrée au Cap-Vert, principalement aux personnes âgées de plus de 60 ans et atteintes de maladies chroniques.

Cette initiative a été préconisée par le ministère de la Santé qui recommande de prendre la 2e dose de rappel (ou la 4e dose de vaccin) contre le Covid-19, suite à la recrudescence des cas dans l'archipel.

Le directeur national de la Santé, Jorge Noel Barreto, a justifié la 4e dose par le fait que de nombreuses personnes à risque accru de complications ont pris la 3e dose il y a plus de six mois.

«Observant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en la matière, la Direction nationale de la santé, à travers le Programme élargi de vaccination, recommande l'application d'une 2e dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour toutes les personnes âgées de 12 ans ou plus, principalement pour les personnes âgées de plus de 60 ans et/ou atteintes de maladies chroniques», a déclaré le directeur.

En France, la circulation du Covid-19 s'est intensifiée la semaine dernière ainsi que les hospitalisations, notamment pour les plus âgés qui restent beaucoup trop nombreux à ne pas avoir leur deuxième rappel, a indiqué vendredi Santé publique France.

La semaine du 20 au 26 juin, la hausse des nouvelles hospitalisations s'est poursuivie (+19%) après une augmentation de 26% la semaine précédente. Vendredi, on comptait 1.206 admissions sur 24 heures, contre 912 le vendredi précédent et 659 il y a deux semaines.

Vendredi, 15.496 personnes étaient hospitalisées avec un diagnostic Covid, dont 960 accueillies dans les unités de soins critiques, qui traitent les formes les plus graves. Les taux d'hospitalisation étaient particulièrement élevés chez les 80-89 ans (35,4 pour 100.000 habitants) et les 90 ans et plus (61,8 pour 100.000), précise Santé publique France.

Sur la semaine étudiée, le nombre de décès à l'hôpital et en établissements et services médico-sociaux a aussi augmenté après plusieurs semaines de baisse (225, +3%).

Sur la période, les couvertures vaccinales ont très peu progressé, note Santé publique France. Ainsi, seuls 25,5% des 60-79 ans et 31,3% des 80 ans et plus qui y étaient éligibles avaient reçu leur seconde dose de rappel. Les autorités sanitaires mènent campagne depuis plusieurs jours pour inciter les plus fragiles à effectuer ce rappel.

La pandémie a fait au moins 6.359.997 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.043.281), devant le Brésil (671.764), l'Inde (525. 168) et la Russie (381. 165).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.