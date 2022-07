Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables

Un agent de santé marocain prépare une dose du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Dans une circulaire adressée ce vendredi 1er juillet 2022 aux directeurs régionaux de la santé, le ministre de tutelle, Khalid Aït Taleb, préconise l'administration d'une dose de rappel six mois après la troisième dose, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans et chez les personnes ayant des comorbidités à partir de 18 ans.

Cette recommandation du ministère de la Santé s’inscrit dans le cadre de «l'actualisation de la stratégie nationale de vaccination contre le Sars-Cov-2 et afin de consolider les acquis enregistrés par le Royaume dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, qui connaît actuellement une nette recrudescence des cas positifs depuis début juin 2022», précise le document. Dans ce contexte, le ministère préconise, outre l’administration de la dose de rappel, «le renforcement de l'immunité par une troisième dose, quatre mois après l'injection de la deuxième dose chez les personnes incomplètement vaccinées». Le ministère souligne par ailleurs, qu’en cas «d'infection récente de Covid-19, la dose de rappel peut être faite quatre semaines après la fin de l'épisode infectieux». Le département de Khalid Aït Taleb appelle également à la consolidation des mesures préventives par le port correct du masque, notamment dans les espaces fermés et lors des rassemblements, le lavage des mains et la distanciation physique. Covid-19 au Maroc: un niveau de transmission actuellement élevé, prévient le Dr Mouad Merabet «Les services de santé doivent saisir l'opportunité du démarrage de la saison estivale afin de promouvoir la vaccination contre la Covid-19, aussi bien pour la première et deuxième doses que pour la dose booster et de rappel», insiste le ministère. Et de conclure: «vu l'importance de cette opération qui vise la préservation des acquis en matière de riposte contre la pandémie de Covid-19, le ministère demande de veiller à la diffusion large de ses dispositions et de veiller à l'application stricte de ses termes». Il est à noter qu’au Maroc, au 1er juillet, seules 6,55 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin anti-Covid, alors que le nombre des personnes doublement vaccinées s’élève à 23,34 millions.

Par Amine Kadiri