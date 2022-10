Covid-19 au Maroc: 31 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 196 cas actifs

Des flocons de vaccins et un lot de tests rapides de diagnostic du Covid-19 (photo d'illustration).

Aucun décès, 31 nouveaux cas de contamination et 26 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 196, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un nouveau cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.769 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.377 guérisons. En Tunisie, 114 cas de contamination et 126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.146.044 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.861 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 29 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.223 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver La couverture vaccinale contre le Covid-19, déjà faible par rapport au reste du monde, stagne en Afrique, constate jeudi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui craint que le virus n'en profite pour reprendre de la vigueur. Au 16 octobre, seulement 24% de la population du continent a été entièrement vaccinée, contre 64% au niveau mondial, estime l'OMS-Afrique dans un communiqué diffusé à l'occasion de son briefing hebdomadaire. Trois pays (Maurice, Seychelles, Liberia) sur 54 ont atteint l'objectif fixé au niveau mondial par l'OMS à 70% de vaccinés, un pourcentage auquel le Rwanda est également sur le point d'accéder. Sur le continent, la couverture vaccinale a stagné ces deux derniers mois dans la moitié des pays (27), tandis que le nombre de doses administrées chaque mois a baissé de plus de 50% entre juillet et septembre, constate l'OMS-Afrique. En septembre, 23 millions de doses de vaccins ont été utilisées, 18% de moins qu'en août, et 51% de moins qu'en juillet, quand 47 millions de doses avaient été administrées. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Le nombre d'injections enregistrées le mois dernier représente environ le tiers du pic de 63 millions atteint en février 2022, selon le communiqué. L'OMS dit toutefois constater des signes d'amélioration en octobre, avec 22 millions de doses administrées à la date du 16 du mois en cours, soit 95% du nombre administré sur l'ensemble de septembre. La pandémie a fait officiellement au moins 6.580.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1,092,409), devant le Brésil (687.544), l'Inde (528,953) et la Russie (389,359). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

