Covid-19 au Maroc: 3.059 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 11.988 cas actifs

Prise de température d'une passagère à son arrivée, le 7 février 2022, à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 3.059 nouveaux cas de contamination et 1.460 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 11.988, alors que plus de 6,51 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 10 cas de contamination et 6 guérisons. Le pays totalise 265.985 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.470 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 6 cas de contamination et 7 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.310 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.229 guérisons. Covid-19: le nombre des nouvelles contaminations remonte, faut-il s’inquiéter? L’ensemble de la population espagnole pourra recevoir une quatrième dose de vaccin anti-Covid-19, probablement à partir de l’automne prochain, a annoncé jeudi la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias. «Il y aura une quatrième dose pour toute la population», a déclaré la ministre sur la chaîne de télévision La Sexta, précisant qu’il ne restait plus qu’à en fixer la date. «Une date possible serait vers l’automne», a-t-elle ajouté, expliquant que l’Espagne attendait vers cette époque «l’arrivée de nouveaux vaccins adaptés aux variants» de ce coronavirus. L’Espagne, comme de nombreux pays, a opté pour une deuxième dose de rappel – soit quatre doses de vaccin au total – uniquement pour les personnes les plus vulnérables, essentiellement les plus de 80 ans ou les immuno-déprimés. Certains pays, comme les Etats-Unis, administrent déjà la quatrième dose aux personnes de plus de 50 ans. Vaccins Covid: la levée temporaire des brevets actée, pour quelle efficacité? Avec 93% de sa population de plus de 12 ans entièrement vaccinée et 53% de ses 47 millions d’habitants ayant déjà reçu la première dose de rappel, l’Espagne est l’un des champions de la vaccination anti-Covid dans le monde. Le pays, où l’opposition au vaccin est quasiment inexistante, a enregistré au total 12,5 millions d’infections et 107.239 décès depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Les Italiens continueront de porter un masque buccal dans les transports en commun, dans les hôpitaux, ainsi que dans les établissements de soins jusqu'au 30 septembre, a décidé le gouvernement italien. Les avions échappent à cette obligation et les Italiens pourront également tomber le masque dans les cinémas, théâtres et salles de sport. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? La pandémie a fait officiellement au moins 6.341.775 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.038.385), devant le Brésil (669.217), l'Inde (524.890) et la Russie (380.517). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami