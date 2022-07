Covid-19 au Maroc: 3.043 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 24.776 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Deux décès, 3.043 nouveaux cas de contamination et 3.610 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 24.776, alors que plus de 6,57 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 17 cas de contamination et 14 guérisons. Le pays totalise 266.164 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.606 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 125 cas de contamination, 6 guérisons et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.252 cas de contamination au Covid-19, dont 984 décès et 58.327 guérisons. Covid-19 au Maroc: taux de positivité, cas critiques, décès… Le récapitulatif du bilan mensuel Plusieurs millions de personnes étaient confinées mercredi en Chine, à cause d'un rebond épidémique qui fait craindre, notamment à Shanghai, le retour des restrictions, un mois après la levée d'un long et éreintant confinement. Le ministère de la Santé a fait état mercredi de près de 300 nouveaux cas positifs au Covid-19 à l'échelle nationale. La principale zone touchée est la province de l'Anhui (est), où 1,7 million d'habitants de deux cantons ruraux sont actuellement confinés. Mais depuis dimanche des cas positifs sont également observés à Shanghai. Des tests de dépistage obligatoires ont été lancés dans la plupart des districts, tandis que tous les karaokés de la ville ont été fermés mercredi. Certaines infections semblent liées à ces lieux de divertissement, selon les autorités. Une partie des habitants de Shanghai redoutent un retour aux restrictions, cinq semaines après la levée d'un confinement de deux mois dans la plus grande ville de Chine. La réponse immunitaire au Covid-19, qui abîme les vaisseaux sanguins du cerveau, pourrait être responsable des symptômes du «Covid long», selon une étude basée sur un faible nombre de cas et publiée mardi par des chercheurs américains. Les cerveaux de neuf personnes décédées rapidement après avoir contracté le Covid-19 ont été étudiés pour cet article publié dans la revue Brain. L'équipe de chercheurs des Instituts américains pour la santé (NIH) n'ont pas détecté de traces de virus dans le cerveau mais, à l'inverse, des anticorps, à l'origine de dégâts sur les parois des vaisseaux sanguins qui provoquent notamment des inflammations. Cette découverte pourrait expliquer certains des effets durables du Covid-19, comme des migraines, une fatigue chronique, la perte du goût et de l'odorat, des problèmes de sommeil ou encore la sensation de «brouillard cérébral», un état de fatigue intellectuelle. Elle pourrait aussi ouvrir des pistes pour de futurs traitements. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation La pandémie a fait officiellement au moins 6.361.401 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.043.320), devant le Brésil (671.938), l'Inde (525.223) et la Russie (381.263). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami