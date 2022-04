Covid-19 au Maroc: 30 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 607 cas actifs

Un passager présente son pass vaccinal à son arrivée à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur, le 7 février 2022, à Casablanca.

Un décès, 30 nouveaux cas de contamination et 66 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 607, alors que plus de 6,21 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté de 3 guérisons. Le pays totalise 265.739 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.335 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.681 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.687 guérisons. Covid-19: l’Espagne assouplit les conditions d’entrée sur son territoire Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, testé positif au Covid-19, doit renoncer à un déplacement prévu cette semaine en Angola et au Congo, dans le cadre de la recherche de fournisseurs d'énergie alternatifs à la Russie, ont annoncé lundi ses services. Mario Draghi, 74 ans, est «asymptomatique», a précisé son porte-parole. Il devait se rendre mercredi à Luanda pour y rencontrer le président angolais, Joao Lourenço, puis jeudi à Brazzaville où était prévu un entretien avec le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou Nguesso. L'Inde conteste la méthodologie d'une étude à paraître de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui dresse un nouveau bilan des victimes du Covid-19 dans le monde et révise à quatre millions au moins le nombre de morts dans ce pays. Les chiffres officiels indiens font état de 520.000 décès dus à cette pandémie, soit le troisième bilan le plus lourd au monde, derrière les Etats-Unis et le Brésil. Selon le New York Times (NYT) la semaine dernière, New Delhi bloque la publication d'une étude de l'OMS depuis plusieurs mois, selon laquelle ce chiffre serait huit fois supérieur. Réagissant à l'article du NYT, le ministère indien de la Santé argue que la modélisation mathématique de l'OMS est «discutable» et «statistiquement non prouvée», dans un communiqué publié au cours du week-end. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Shanghai a annoncé lundi que seules trois personnes étaient mortes du Covid-19 dans la ville depuis le début d'un confinement strict fin mars, malgré plusieurs centaines de milliers de cas positifs ces dernières semaines. La Chine n'a rapporté, depuis le début de la pandémie, que 4.641 décès officiellement liés au Covid-19, un chiffre extrêmement faible eu égard au nombre d'habitants du pays le plus peuplé du monde (1,4 milliard). Une réussite sanitaire attribuée à sa stratégie zéro Covid: confinements dès l'apparition de cas, isolement des personnes testées positives, visas délivrés au compte-goutte, quarantaine à l'arrivée sur le territoire ou encore traçage des déplacements. Le Brésil a annoncé dimanche la levée «dans les prochains jours» des restrictions sanitaires décidées en février 2020 dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, en raison de la diminution du nombre de morts et de contaminations. «Grâce à l'amélioration du scénario épidémiologique, de la vaste couverture vaccinale de la population et de la capacité du SUS (système public de santé), nous avons les conditions pour annoncer aujourd'hui (dimanche) la fin de l'urgence sanitaire», a déclaré à la télévision le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga. La mesure sera officialisée «dans les prochains jours» par un décret qui prononcera la fin de l'urgence sanitaire, décrétée le 3 février 2020 et qui permet le recours aux vaccins et l'achat de médicaments sans restriction. Covid-19: Roche obtient le statut «revue prioritaire» pour son tocilizumab aux États-Unis La pandémie a fait officiellement au moins 6.223.651 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.015.451), devant le Brésil (662.011), l'Inde (521.965) et la Russie (373.713). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami