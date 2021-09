Covid-19 au Maroc: 30 décès en 24 heures, 1.444 nouvelles contaminations et 17.187 cas actifs

Avec le sourire, une ressortissante étrangère reçoit, le 12 mars 2021, à Meknès, sa dose de vaccin anti-Covid-19, dans le cadre de l'opération de vaccination des étrangers résidant au Maroc.

© Copyright : MAP

30 décès, 1.444 nouveaux cas de contamination et 1.818 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 septembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 17.187, alors que plus de 18,3 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 166 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 131 guérisons. Le pays totalise 202.449 cas de contamination, dont 5.758 décès et 138.632 guérisons. En Tunisie, 673 nouveaux cas de contamination, 15 décès et 421 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 703.732 cas de contamination, dont 24.705 décès et 672.287 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 60 nouveaux cas de contamination et 108 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 35.777 cas de contamination au Covid-19, dont 34.140 guérisons et 768 décès. Covid-19 au Maroc: à Casablanca-Settat, des centres de vaccination ouverts ce week-end pour les 12-17 ans L'Inde exportera huit millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin du mois d'octobre, après avoir levé son interdiction d'envoyer des doses à l'étranger, a déclaré samedi 25 septembre 2021, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre Narendra Modi a fait cette promesse lors d'un sommet avec les dirigeants des Etats-Unis, du Japon et de l'Australie - «le quadrilatère» de la région Pacifique - à Washington vendredi 24 septembre. Par ailleurs, une troisième injection du vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech, après deux injections du vaccin chinois Coronavac, multiplie par 20 le niveau d'anticorps contre le Covid-19, selon les résultats préliminaires d'une étude réalisée en Uruguay où 24% de la population ont eu accès à ce schéma vaccinal. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé actualise son protocole de prise en charge des enfants Quelque 60 millions d'Américains sont désormais éligibles pour recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 de Pfizer six mois après leur deuxième injection, s'est félicité vendredi Joe Biden, au terme d'un marathon réglementaire ayant mis en lumière les divisions de la communauté scientifique sur la question. Les autorités sanitaires américaines ont finalement recommandé cette dose de rappel pour trois catégories de population: les personnes de 65 ans et plus, celles entre 18 et 64 ans présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie (diabète, obésité...), ainsi que celles qui sont très exposées au coronavirus dans le cadre de leur travail ou de leur lieu de vie. La Russie, pays le plus endeuillé d'Europe, a enregistré un nouveau record de morts quotidiennes dues au Covid-19, dans un contexte de vaccination poussive. Selon le bilan fourni par le centre de crise du gouvernement russe, 828 personnes sont mortes du nouveau coronavirus ces 24 dernières heures.

Par Majda Benthami