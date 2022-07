Covid-19 au Maroc: 2.782 nouvelles contaminations en 24 heures, 9 décès et 23.987 cas actifs

Une personne âgée reçoit une troisième dose du vaccin anti-Covid-19 à Salé, le 6 octobre 2021. Cette injection intervient dans le contexte de la vaccination de personnes ciblées, ayant reçu leurs deux premières doses depuis au moins six mois.

Neuf décès, 2.782 nouveaux cas de contamination et 3.562 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 23.987, alors que plus de 6,57 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 17 cas de contamination et 18 guérisons. Le pays totalise 266.181 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.624 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 198 cas de contamination et 28 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.685 cas de contamination au Covid-19, dont 984 décès et 58.393 guérisons. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation En France, les hospitalisations liées au Covid-19 vont encore monter «dans les jours qui viennent», selon de nouvelles projections publiées jeudi par des chercheurs de l'Institut Pasteur, qui notent un ralentissement de certains indicateurs, mais jugent incertaine la date du pic épidémique. «Au niveau national et dans les régions métropolitaines», ces projections, mises à jour pour la première fois depuis plusieurs semaines, anticipent «une hausse des admissions à l'hôpital dans les jours qui viennent». Les projections, qui datent de mardi et qui vont jusqu'au 18 juillet, tablent sur quelque 1.700 admissions quotidiennes à l'hôpital à cet horizon, contre autour d'un millier ces jours-ci. En soins critiques, les admissions grimperaient jusqu'à 160 par jour environ, là où elles avoisinent 100 actuellement. Le nouveau gouvernement de Hong Kong a annoncé jeudi la suspension des interdictions de vol qui frappaient les compagnies aériennes débarquant des passagers positifs au Covid-19, jugeant cette mesure «pas très efficace». Jusqu'à présent, toute compagnie aérienne qui débarquait au moins cinq passagers positifs au Covid-19 se voyait infliger une amende la première fois, et cinq jours d'interdiction de vol vers Hong Kong la fois suivante. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables Ce mécanisme dit de «coupe-circuit», inventé il y a un an par le précédent gouvernement de Carrie Lam dans le cadre de la politique zéro Covid en vigueur à Hong Kong, avait été allégé en avril dernier: l'interdiction de vol était auparavant de deux semaines. Le nouveau gouvernement hongkongais, dirigé par John Lee, a annoncé jeudi la suspension du dispositif afin «d'obtenir les meilleurs résultats dans la lutte contre la pandémie avec le moindre coût pour la société». Le Qatar a rétabli mercredi le port obligatoire du masque dans les lieux publics fermés, en raison de l'augmentation des cas d'infection au coronavirus, et ce, après en avoir supprimé l'obligation en mai dernier. Le Conseil des ministres «a décidé de modifier sa décision rendue lors de sa réunion ordinaire (19) pour l’année 2022, tenue le 18 mai, en obligeant les citoyens, les résidents et les visiteurs à porter des masques dans les lieux publics fermés, cette décision entrera en vigueur à compter de jeudi», selon la même source. Le ministère qatari de la Santé, a, pour sa part, appelé tous les membres de la société à se conformer à la décision, et précisé que «le port du masque est devenu obligatoire pour tous les individus, à partir de l'âge de six ans et plus, dans les lieux publics fermés». Covid-19 au Maroc: taux de positivité, cas critiques, décès… Le récapitulatif du bilan mensuel La pandémie a fait officiellement au moins 6.366.937 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.044.557), devant le Brésil (672.829), l'Inde (525.305) et la Russie (381.398). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui