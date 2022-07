Covid-19 au Maroc: 254 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 7.627 cas actifs

Un homme retrousse la manche de son T.shirt pour recevoir l'injection d'un vaccin anti-Covid-19, à Sidi Hajjaj (région de Casablanca-Settat).

Deux décès, 254 nouveaux cas de contamination et 1.110 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 7.627, alors que plus de 6,63 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 67 cas de contamination et 47 guérisons. Le pays totalise 266.839 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.034 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 33 cas de contamination, un décès et 62 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.313 cas de contamination au Covid-19, dont 990 décès et 60.309 guérisons. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation Le nombre d'admissions aux hôpitaux australiens pour cause d'infection au Covid-19 a atteint un niveau record de 5.450 cas lundi, selon les données des autorités sanitaires du pays. Le nombre de personnes hospitalisées se trouve ainsi à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie, dépassant le seuil de 5.390 cas enregistrés lors de la première vague d'infections à Omicron en janvier. Le nombre de décès quotidien a également augmenté, dépassant les 100 cas samedi et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie. Les chiffres liés à la pandémie augmentent depuis fin juin, les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5 étant devenus dominants de par leur capacité à échapper à la protection immunitaire, que ce soit par vaccination ou une infection antérieure. Les personnes âgées sont largement touchées par cette nouvelle vague. Le gouvernement fédéral australien a affirmé à cet égard que plus de 1.000 maisons de retraite se sont transformées en foyers de contamination. Avec plusieurs centres de soins pour personnes âgées aux prises avec une pénurie de personnel, le soutien du personnel militaire dans ces établissements a été prolongé jusqu'à fin septembre, a annoncé lundi le ministre de la Défense, Richard Marles. Plusieurs employés en première ligne dans les hôpitaux sont également malades ou isolés, ce qui aggrave la crise sanitaire. États-Unis: l’état de santé de Biden, positif au Covid, «continue de s’améliorer» L'état de santé du président américain Joe Biden, positif au Covid depuis jeudi, continue de s'améliorer, a déclaré son médecin personnel dimanche dans une lettre diffusée par la Maison Blanche. «Ses symptômes continuent de grandement s'améliorer», a écrit le Dr Kevin O'Connor. «Son symptôme le plus important est désormais un mal de gorge», a-t-il ajouté, y voyant un signe «encourageant». Joe Biden semble avoir eu des symptômes légers et la Maison Blanche a tout fait pour rassurer sur son état de santé et sa capacité à gouverner, même confiné. A 79 ans, le président - qui a bénéficié d'une vaccination complète - entre dans la catégorie des personnes à risque de développer une forme grave de la maladie. Il est donc traité au Paxlovid, une pilule anti-Covid de Pfizer, médicament qu'il «continue de bien supporter», a précisé son médecin. Après le Covid-19, l’OMS et Gavi vont déployer le premier vaccin contre le paludisme en Afrique La pandémie a fait officiellement au moins 6.403.117 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.051.996), devant le Brésil (677.021), l'Inde (526.074) et la Russie (382.155). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

