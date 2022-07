© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Quatre décès, 2.476 nouveaux cas de contamination et 2.974 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 22.752, alors que plus de 6,58 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 26 cas de contamination et 18 guérisons. Le pays totalise 266.228 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.659 guérisons.

En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 179 cas de contamination, 25 guérisons et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.864 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.418 guérisons.

La réponse immunitaire au Covid-19, qui abîme les vaisseaux sanguins du cerveau, pourrait être responsable des symptômes du Covid long, selon une étude basée sur un faible nombre de cas et publiée par des chercheurs américains.

Les cerveaux de neuf personnes décédées rapidement après avoir contracté le Covid-19 ont été étudiés pour cet article publié dans la revue Brain.

L'équipe de chercheurs des Instituts américains pour la santé (NIH) n'ont pas détecté de traces de virus dans le cerveau mais, à l'inverse, des anticorps, à l'origine de dégâts sur les parois des vaisseaux sanguins qui provoquent notamment des inflammations.

Cette découverte pourrait expliquer certains des effets durables du Covid-19, comme des migraines, une fatigue chronique, la perte du goût et de l'odorat, des problèmes de sommeil ou encore la sensation de brouillard cérébral, un état de fatigue intellectuelle.

Le seuil des 150.000 décès liés au Covid-19 a été franchi vendredi en France, où l'épidémie sévit depuis début 2020, sur fond de forte hausse des contaminations, selon les chiffres de Santé publique France.

Avec 74 personnes mortes à l'hôpital des suites de la maladie en 24 heures, le nombre de décès a dépassé les 150.000 (150.017, dont plus de 121.000 à l'hôpital). La barre des 140.000 avait été franchie le 11 mars, deux ans après le début de la pandémie.

La France en est à sa septième vague de l'épidémie, qui a démarré fin mai, poussée par des sous-variants d'Omicron. Elle se traduit par une forte hausse des contaminations, tandis que la circulation du virus continue de s'intensifier sur le territoire et que la date du pic épidémique reste incertaine.

Jeudi soir on comptabilisait ainsi plus de 160.000 cas, avec 17.719 patients hospitalisés, dont 1.523 nouvelles admissions.

Selon les dernières projections publiées par l'Institut Pasteur, les hospitalisations liées au Covid vont encore monter dans les jours qui viennent, les chercheurs tablant sur quelque 1.700 admissions quotidiennes à l'hôpital à l'horizon du 18 juillet, contre autour d'un millier ces jours-ci.

Le ministère israélien de la Santé a annoncé avoir autorisé les bébés et enfants entre 6 mois et 4 ans à être vaccinés contre le Covid-19 avec les injections des laboratoires Pfizer et Moderna.

Israël devient ainsi le deuxième pays au monde après les Etats-Unis à autoriser les vaccins ARN messager à l'ensemble de sa population, dont les tout-petits.

Les experts de deux comités consultatifs israéliens ont conclu que les effets secondaires étaient bénins et le taux d'efficacité de ces vaccins importants, selon une lettre du directeur de la Santé, Nachman Ash, adressée au ministère.

Tous les experts ont indiqué que les vaccins étaient sûrs et la plupart d'entre eux ont recommandé de vacciner les bébés et les jeunes enfants à risque et de développer la vaccination de tous les enfants, même ceux qui ne sont pas à risque, selon la lettre.

L'accord des autorités israéliennes intervient après que l'agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé en juin l'injection du vaccin Moderna pour les enfants entre 6 mois et 5 ans et celui de Pfizer pour ceux entre 6 mois et 4 ans.

Plus de 6 millions d'Israéliens ont reçu au moins deux doses de vaccins contre le Covid-19, dont 17% des enfants dans la tranche d'âge de 5 à 11 ans.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.369.109 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.045.080), devant le Brésil (673.126), l'Inde (525.343) et la Russie (381.450).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.