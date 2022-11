Covid-19 au Maroc: 247 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 924 cas actifs

Une infirmière prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

Aucun décès, 247 nouveaux cas de contamination et 98 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 924, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.028 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.530 guérisons. En Tunisie, 8 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.799 cas de contamination, dont 29.266 décès et 1.133.608 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n'a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.419 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? Malgré sa politique de confinement systématique, la Chine fait à nouveau face à une forte hausse des cas de Covid-19, alors que les restrictions de la politique zéro Covid sont de plus en plus contestées. La Chine rapporte son plus important nombre de nouveaux cas de Covid-19 en six mois, malgré de multiples confinements qui perturbent l’économie et la vie quotidienne. Ce week-end, les autorités sanitaires ont douché les espoirs d’un assouplissement de la politique zéro Covid, en soulignant qu’elle continuera à être appliquée «indéfectiblement». Cette stratégie consiste à confiner des quartiers, ou des villes entières, dès l’apparition de cas, à réaliser des dépistages massifs ou encore à placer en quarantaine les personnes testées positives et les voyageurs arrivant de l’étranger. Mais ces restrictions s’accompagnent parfois d’un mauvais accès à la nourriture ou aux soins médicaux et de la difficulté à se déplacer en Chine et à l’étranger, suscitant l’exaspération d’un nombre croissant de Chinois. Le lycée français, qui accueille de la maternelle à la terminale plusieurs centaines d’élèves, a également reçu l’ordre de fermer. «La commission éducative de Chaoyang a décidé du passage des cours en distanciel» de mardi à vendredi, a indiqué l’établissement dans un courriel envoyé aux parents. Des entreprises, relayant les injonctions du district, ont également demandé à leurs employés de passer au télétravail et d’effectuer un test PCR quotidien durant trois jours. Aziz Akhannouch testé positif au Covid-19 Par ailleurs, le suicide par défenestration d’une femme de 55 ans dans la ville confinée de Hohhot, en Mongolie intérieure (nord), a provoqué un tollé ce week-end car, de l’aveu même des autorités, les restrictions Covid ont entravé l’intervention des secours. Comme c’est parfois le cas en Chine dans certains quartiers, les portes d’accès du bâtiment résidentiel avaient été scellées pour empêcher toute sortie. Les deux filles de la malheureuse, dont une vivait dans le même appartement, avaient prévenu les autorités que leur mère avait des pensées suicidaires, demandant en vain son évacuation. «Qui a le droit de souder les portes des bâtiments?», s’interrogeait, furieux, un internaute sur le réseau social Weibo. «En cas de séisme ou d’incendie, qui sera responsable?». Les autorités locales ont critiqué publiquement la mauvaise gestion par les responsables du quartier. La pandémie a fait officiellement au moins 6.626.059 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.102.915), devant le Brésil (689.064), l'Inde (530.591) et la Russie (391.568). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami