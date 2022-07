Covid-19 au Maroc: 2.451 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 23.254 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

5 décès, 2.451 nouveaux cas de contamination et 3.179 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 23.254, alors que plus de 6,58 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 21 cas de contamination et 17 guérisons. Le pays totalise 266.202 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.641 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 179 cas de contamination, 25 guérisons et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.864 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.418 guérisons. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation Plus de 100 salles de cinéma ont repris leurs activités vendredi à Shanghai, après environ quatre mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Les salles de cinéma sont autorisées à recevoir un public à une capacité maximale de 50% et les spectateurs ne doivent pas s'asseoir les uns à côté des autres, a indiqué le bureau du film de Shanghai. Les autorités de la ville veilleront à la surveillance quotidienne de la santé du personnel des salles de cinéma, la programmation rationnelle des projections, la prévention et le contrôle des infections dans les salles pour assurer la sécurité du public, a dit le bureau. Les salles de cinéma de Shanghai avaient suspendu leurs activités le 10 mars dernier en raison de la résurgence des infections au Covid-19. En France, le nombre de réinfections au Covid-19 a nettement augmenté dernièrement, atteignant désormais 12% des cas confirmés, alors que la circulation du virus continue de s'intensifier sur le territoire, a indiqué vendredi Santé publique France dans son point hebdomadaire. Selon les dernières données disponibles au 12 juin, 12% des cas confirmés de Covid-19 étaient des cas possibles de réinfection. Entre le 2 mars 2021 et le 12 juin 2022, les réinfections possibles représentaient 4,1% de l'ensemble des cas confirmés de Covid-19. Santé publique France définit une réinfection comme une nouvelle infection (détectée par un test positif) survenue au moins 60 jours après une primo-infection survenue depuis mars 2021. Covid-19 au Maroc: taux de positivité, cas critiques, décès… Le récapitulatif du bilan mensuel «La hausse est continue depuis l'arrivée de la vague Omicron», a commenté Vincent Auvigne, épidémiologiste de Santé publique France, lors d'un point presse. La très grande majorité (93,5%) des cas de réinfection survenus depuis mars 2021 étaient en effet des «suspicions de variant Omicron». Un juge a ordonné jeudi la «suspension immédiate» en Uruguay de la vaccination des enfants contre le Covid-19, dans l'attente de la publication des contrats passés entre le gouvernement et le laboratoire Pfizer, ainsi que de la «composition des substances» contenue dans le produit. La suspension, qui concerne les enfants de moins de 13 ans, sera en vigueur jusqu'à ce que «tous les contrats d'achat de ces vaccins» et les documents «détaillant la composition des substances à administrer» soient publiés dans leur intégralité, indique dans sa décision le juge Alejandro Recarey. Ce dernier, qui officie en tant que juge suppléant d'un tribunal administratif, a fait suite à un «recours en protection» déposé par un avocat, visant à suspendre l'administration du vaccin aux enfants. Cette vaccination est autorisée dans le pays sur une base volontaire à partir de l'âge de cinq ans. Le gouvernement du président conservateur Luis Lacalle Pou a annoncé qu'il allait faire appel de la décision. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables La pandémie a fait officiellement au moins 6.369.109 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.045.080), devant le Brésil (673.126), l'Inde (525.343) et la Russie (381.450). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui