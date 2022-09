​​Covid-19 au Maroc: 24 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 290 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

Aucun décès, 24 nouveaux cas de contamination et 34 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 septembre 2022, alors que plus de 6,76 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 18 cas de contamination, aucun décès et 21 guérisons. Le pays totalise 270.443 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.067 guérisons. En Tunisie, 1.036 cas de contamination, 8 décès et 1.689 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.144.824 cas de contamination, dont 29.238 décès et 1.130.532 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.771 cas de contamination, dont 993 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver En France, la haute autorité de santé, qui devait rendre un avis sur les vaccins ciblant les sous-variants d'Omicron ce lundi, attend que son homologue européenne se prononce sur ces vaccins. La HAS a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 5 septembre sur son site, qu’elle rendra seulement à la mi-septembre son avis global sur ces vaccins bivalents. Jeudi 1er septembre, l'EMA, son homologue européenne, avait déjà autorisé les vaccins à ARN messager développés par Moderna et Pfizer BioNTech qui ciblent (seulement) le sous-variant d'Omicron, le BA.1. La forme longue du Covid-19 maintient jusqu'à 4 millions de personnes au chômage aux Etats-Unis, avec une perte de salaires estimée à au moins 170 milliards de dollars par an, un fardeau économique important à une époque où le coût de la vie augmente fortement, a révélé Forbes vendredi 2 septembre, citant un rapport de Brookings. Le rapport s'est appuyé sur des données mises à jour de l'enquête sur le pouls des ménages du Bureau du recensement publié en juin, qui a établi que 16,3 millions de personnes, soit environ 8% de la population américaine en âge de travailler, sont actuellement atteintes d'une forme longue du Covid-19. Brookings a corroboré ces conclusions avec une étude récente de la Banque de la Réserve fédérale de Minneapolis, selon laquelle 24,1% des personnes qui avaient contracté le Covid-19 présentaient des symptômes pendant trois mois ou plus. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), environ 70% des Américains ont contracté le Covid-19, un pourcentage qui se traduit par 34 millions d'Américains en âge de travailler présentant de longs symptômes du Covid-19. Une étude de juillet 2021 du Patient-Led Research Collaborative montre qu'environ 27% seulement des patients atteints d'un Covid-19 de longue durée travaillaient autant d'heures qu'avant de tomber malades, et que 23% environ ne travaillaient pas du tout, conséquence directe de la forme longue de la maladie. La pandémie a fait officiellement au moins 6.496.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.071.420), devant le Brésil (684.029), l'Inde (527.911) et la Russie (384.441). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami