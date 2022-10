Covid-19 au maroc: 24 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 128 cas actifs

Une infirmière s'apprête à administrer un vaccin contre le Covid-19, à Salé.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 24 nouveaux cas de contamination et 12 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 128, alors que plus de 6,82 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 nouveaux cas de contaminations et un décès. Le pays totalise 270.690 cas de contamination, dont 6.880 décès et 182.324 guérisons. En Tunisie, 143 cas de contamination, 5 décès et 351 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.829 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.616 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 11 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.840 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid long: plusieurs pistes sur la table mais toujours un mystère En Chine, la ville de Pékin accueillera en novembre son marathon annuel, après deux annulations consécutives pour cause d'épidémie de Covid-19, au moment où la Chine reprend progressivement l'organisation de compétitions internationales. L'an dernier, le marathon de Pékin avait été reporté sine die pour prévenir tout risque de transmission du virus, à trois mois des Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise. Il s'agit du seul évènement sportif majeur à avoir été organisé cette année en Chine. Pour limiter la propagation du Covid-19, les autres compétitions internationales ont toutes été reportées voire annulées. Après deux ans d'absence, le marathon de Pékin fera finalement son retour le 6 novembre, ont annoncé les organisateurs. Les inscriptions sont ouvertes depuis mardi. Quelque 30.000 coureurs devraient participer à l'épreuve. Seuls des sportifs résidant à Pékin pourront prendre part à la course, a toutefois précisé mardi l'organisation du marathon. Les autorités chinoises restent soucieuses d'éviter toute importation de nouveaux cas de Covid-19 et l'organisation d'un grand événement sportif international représente un défi à cet égard. La Chine applique une stricte politique sanitaire à l'égard du Covid-19, avec des dépistages très réguliers pour la population, des quarantaines obligatoires pour les personnes testées positives ou encore des confinements dès l'apparition de cas. Le pays asiatique a également très fortement réduit les liaisons internationales depuis 2020, afin de limiter les entrées de voyageurs potentiellement vecteurs du coronavirus. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Cette situation vient perturber les ambitions de la Chine qui, des JO à la F1 en passant par les championnats du monde de basket ou d'athlétisme, s'impose depuis deux décennies comme un hôte majeur du sport mondial. Ainsi avec un an de retard, la Chine organisera finalement en 2023 les Jeux asiatiques 2022. Le nombre de touristes étrangers a fortement progressé cet été en Espagne, grâce à la levée des restrictions anti-Covid, tout en restant nettement inférieur au niveau record d'avant-pandémie que Madrid espérait retrouver, selon des données officielles publiées mardi. Le pays, deuxième destination touristique mondiale après la France avant la crise du Covid-19, a accueilli 9,1 millions de touristes en juillet et 8,8 millions en août, a détaillé l'Institut national des statistiques (INE). Ces chiffres sont en hausse de 106,2% et de 69,7% par rapport aux niveaux de juillet et août 2021, eux-mêmes largement supérieurs à ceux de l'été 2020, plombé par la pandémie. Le nombre de visiteurs étrangers est resté néanmoins inférieur aux chiffres records de 2019, que Madrid espérait retrouver à la faveur de la reprise: au total, 17,9 millions de voyageurs sont venus en Espagne cet été, contre 20 millions voilà trois ans. La pandémie a fait officiellement au moins 6.553.537 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.085.366), devant le Brésil (686.531), l'Inde (528.733) et la Russie (387.779). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami