Covid-19 au Maroc: 23 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 131 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 23 nouveaux cas de contamination et 17 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 131, alors que plus de 6,82 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.716 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182346 guérisons. En Tunisie, 101 cas de contamination et 109 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.930 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.725 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 40 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.960 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Un journal d'Etat chinois a laissé entendre mercredi dans un éditorial que le géant asiatique ne relâcherait pas sa stricte stratégie zéro Covid, pour la quatrième fois cette semaine et à quatre jours du congrès crucial du Parti communiste. Ce message anéantit les espoirs d'une grande partie de population chinoise et des observateurs étrangers qui espéraient un assouplissement de cette politique après le congrès au cours duquel devraient être fixées les grandes lignes de la politique économique pour les cinq prochaines années. La Chine est la dernière grande économie à poursuivre une rigoureuse stratégie sanitaire dite zéro Covid, qui prévoit le placement en quarantaine des personnes testées positives, des confinements ciblés, des tests PCR généralisés et obligatoires ainsi que des restrictions de déplacements. Ces mesures ont permis de maintenir le nombre de cas de Covid à un niveau très faible, mais a porté un sérieux coup à son économie. Mercredi, le Quotidien du Peuple, le journal du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir a affirmé que «fléchir» face au virus «n'a aucun avenir». Il fait valoir qu'un assouplissement des mesures pourrait submerger le système médical chinois et entraîner de nouvelles mutations du virus. La Chine est actuellement confrontée à la pire flambée de cas à l'échelle nationale depuis début septembre. L'article du Quotidien du Peuple fait suite à deux éditoriaux cette semaine sur le même thème, dépeignant le contrôle du Covid comme une politique existentielle pour la Chine qui oppose son système politique à celui de l'Occident. L'agence de presse officielle Chine nouvelle a également publié mardi un éditorial dans lequel elle s'engage à ne jamais «fléchir» face au virus. A l'approche du congrès dimanche à Pékin, les autorités locales durcissent les restrictions sanitaires aux quatre coins du pays pour éviter tout impair. Selon le Quotidien du Peuple, seuls 86 % des Chinois âgés ont reçu deux doses du vaccin Covid. Les vaccins étrangers, plus efficaces, ne sont pas autorisés en Chine. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? En France, le gouvernement a lancé mercredi un nouvel appel à la «vigilance» face à la «résurgence» de l'épidémie de Covid-19, en invitant les personnes éligibles à se faire vacciner et au port du masque dans les situations de contamination potentielle. «Après des mois d'accalmie, nous sommes face à une résurgence. Le taux d'incidence dépasse les 570 cas pour 100.000 habitants, avec un taux de reproduction R qui s'établit à 1,2», a détaillé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres. L'épidémie a entraîné «une augmentation des hospitalisations (avec) 5.300 personnes actuellement hospitalisées pour Covid et plus de 500 (qui) sont en soins critiques», a-t-il ajouté. «Donc, c'est à nouveau un appel à la vigilance, au port du masque lorsqu'on est en situation difficile ou potentiellement exposant au risque de contamination», à «se faire tester» et à «effectuer un rappel vaccinal» pour les populations âgées ou à risque, selon le représentant du gouvernement. «Ne tardez pas parce que nous sommes en phase d'augmentation des contaminations», a-t-il insisté en invitant les personnes fragiles à se faire vacciner contre le Covid-19 en même temps que contre la grippe. «Ces deux vaccinations sont pleinement compatibles», a-t-il souligné. La pandémie a fait officiellement au moins 6.564.348 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.088.471), devant le Brésil (687.016), l'Inde (528.835) et la Russie (388.509). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami