Covid-19 au Maroc: 22 nouvelles contaminations en 24 heures, 0 décès et 720 cas actifs

Une infirmière prépare une seringue d'un vaccin anti-Covid-19 au vaccinodrome de Bab Lamrissa, à Salé, le jeudi 25 octobre 2021.

© Copyright : MAP

0 décès, 22 nouveaux cas de contamination et 91 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 720, alors que plus de 6.184.623 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 nouveaux cas infectés par le Covid-19, et 2 guérisons. Le pays totalise 265.724 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.321 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contaminations a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.677 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste Confrontée à une nouvelle vague épidémique, la Chine impose depuis fin mars un strict confinement aux 26 millions d’habitants de Shanghaï. Une politique zéro Covid de moins en moins acceptée par la population et qui révèle l’impasse de la politique sanitaire nationaliste des autorités, particulièrement sur le sujet des vaccins. Toujours en Chine, les prix du pétrole continuent à baisser en raison de l’émergence de cas de coronavirus. Les mesures prises pour contrer l’épidémie pèsent sur la demande de pétrole, la Chine étant le plus gros importateur de brut au monde. Le prix pour le pétrole américain West Texas Intermediate a chuté à 96 dollars le baril, après une légère remontée vendredi. Le nombre de contaminations au coronavirus poursuit sa progression à Shanghai et aucune date de levée de mesures n’a encore été avancée. Cette résurgence du virus a bousculé l’activité portuaire. La reine Elizabeth II s'est sentie «épuisée» après qu'elle a attrapé le Covid en février, a révélé la monarque de bientôt 96 ans lors d'une visioconférence où elle s'adressait à des soignants britanniques mobilisés pendant la pandémie. Elizabeth II avait été testée positive au Covid en février et présentait selon Buckingham Palace des «symptômes légers». Covid-19: un taux de positivité hebdomadaire de 3,5% à Casablanca-Settat Le nombre d'infections dans le monde serait «en moyenne 16 fois plus élevé que celui des cas confirmés», selon l'OMS qui précise toutefois que «la séroprévalence a fortement varié à l'intérieur des pays et d'un pays à l'autre en Afrique». La plupart des populations africaines ayant un accès limité aux tests, beaucoup d'infections n'ont pas été notifiées. Si le Covid-19 a semblé ébranler nombre de régions du monde, l'Afrique est apparue relativement épargnée contrairement aux craintes initiales. Le continent s'est distingué, selon l'OMS, des autres régions «par son nombre élevé de cas asymptomatiques, 67% des cas ne présentant aucun symptôme de la maladie». Mais, toujours selon l'organisation, le continent africain a connu des cas moins graves en raison de la proportion moindre de «personnes présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension et d'autres maladies chroniques susceptibles d'entraîner une forme grave de la maladie» . En outre, la jeunesse de la population africaine «a été un autre facteur de protection» pour le continent. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études La pandémie a fait officiellement au moins 6.202.948 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.012.151), devant le Brésil (661.309), l'Inde (521.722) et la Russie (371.716). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi