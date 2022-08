Covid-19 au Maroc: 218 nouvelles contaminations en 24 heures, 4 décès et 2.618 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Quatre décès, 218 nouveaux cas de contamination et 532 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.618, alors que plus de 6,7 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 125 cas de contamination et 88 guérisons. Le pays totalise 267.902 cas de contamination, dont 6.877 décès et 179.788 guérisons. En Tunisie, 1.128.693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 16 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.631 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Joe Biden, toujours positif au Covid-19, se sent «bien» Parmi les personnes atteintes du Covid-19, une sur huit garde à long terme l'un des symptômes caractéristiques du Covid long, montre une étude de grande ampleur publiée vendredi 5 août. Ces symptômes comprennent «des douleurs abdominales, des difficultés et des douleurs respiratoires, des douleurs musculaires, une agueusie ou une anosmie (perte du goût ou de l'odorat, Ndlr), des picotements, une gêne dans la gorge, des bouffées de chaleur ou de froid, une lourdeur des bras ou des jambes ainsi qu'une fatigue générale», énumère cette étude publiée dans The Lancet. «Chez 12,7% des patients, on peut attribuer ces symptômes au Covid-19», trois à cinq mois après l'infection, concluent les auteurs. Ce travail, réalisé aux Pays-Bas, est, par son ampleur et sa méthodologie, une pièce importante pour mieux comprendre le risque de Covid long, c'est-à-dire la persistance de symptômes durables après une infection au coronavirus. En l'état actuel des connaissances, on sait qu'il existe chez certains patients des séquelles spécifiques à une infection au coronavirus et que celles-ci ne s'expliquent pas uniquement par des troubles psychosomatiques, comme l'ont avancé initialement certains médecins. La Corée du Nord n’a fait état vendredi d’aucune personne «souffrant de fièvre», pour la septième journée consécutive, et affirmé que toutes les personnes ayant souffert du Covid dans le pays sont désormais guéries. «Aucun nouveau cas de fièvre n’a été signalé la semaine dernière et tous ceux qui ont reçu un traitement se sont rétablis», a rapporté vendredi l’agence officielle KCNA. Le terme de «patient fiévreux» est employé par les autorités nord-coréennes pour désigner les personnes contaminées par le coronavirus à cause, selon certains, d’un manque de tests de dépistage. La Corée du Nord, l’un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 après l’apparition du virus dans la Chine voisine, s’est longtemps vantée de sa capacité à se prémunir du virus. Pyongyang a annoncé son premier cas de coronavirus le 12 mai et le dirigeant Kim Jong Un a pris personnellement en main la lutte contre l’épidémie. États-Unis: Joe Biden à nouveau testé positif au Covid-19 et se reconfine Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, dont le refus de se faire vacciner contre le Covid-19 l'empêche d'entrer au Canada, s'est retiré du Masters 1000 de Montréal qui débute lundi, ont annoncé jeudi les organisateurs, à trois semaines de l'US Open qu'il pourrait également manquer pour la même raison. En janvier 2022, Djoko avait été expulsé d'Australie où il devait participer à l'Open d'Australie au terme d'une bataille judiciaire sur son statut vaccinal. Le directeur du Masters de Montréal, Eugène Lepierre, avait déclaré au début du mois qu'il ne s'attendait pas à ce que Djokovic joue, du fait de son statut de non vacciné. La pandémie a fait officiellement au moins 6.431.243 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.057.811), devant le Brésil (679.594), l'Inde (526.600) et la Russie (382.651). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami