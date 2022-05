Covid-19 au Maroc: 200 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1053 cas actifs

Un membre des équipes médicales marocaines attend des cas de Covid-19 à bord d'une ambulance de la protection civile, dans un parking de la ville de Moulay Bousselham, au nord de Rabat, le 20 juin 2020.

Aucun décès, 200 nouveaux cas de contamination et 132 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1053, alors que plus de 6,38 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination. Le pays totalise 265.855 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.386 guérisons. En Tunisie, 573 nouveaux cas de contamination et 583 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.362 cas de contamination, dont 28.632 décès et 1.082.282 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 22 cas de contamination et 21 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.047 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.797 guérisons. Levée de l’obligation du test PCR pour les voyages internationaux: les précisions du ministère de la Santé Les centres commerciaux et grands magasins du hub économique chinois de Shanghai reprendront leurs activités hors ligne à partir du 1er juin, a annoncé la Commission municipale du commerce. Les centres commerciaux et grands magasins sont autorisés à reprendre leurs activités hors ligne par groupes et de manière ordonnée, avec un flux total de clients ne dépassant 50% de la capacité maximale avant le 31 mai et ne dépassant 75% après le 1er juin, a dit la commission. Shanghai, devenue épicentre de l’actuelle flambée des infections au Covid-19 en Chine, se dirige vers une reprise de la vie normale. L’envolée des infections avait mis à l'arrêt cette mégalopole de 25 millions d'habitants. Les autorités locales affirment avoir mis fin à la transmission communautaire des infections dans les 16 arrondissements de la ville. Shanghai a signalé lundi 58 cas confirmés d’infections transmises localement et 422 cas locaux asymptomatiques, a indiqué mardi la commission municipale de la santé. Dans la capitale Pékin qui vit actuellement au rythme de sévères mesures de contrôle anti-pandémique, la vice-première ministre chinoise, Sun Chunlan, a appelé à intensifier les efforts pour freiner l’avancée du virus du Covid-19. Chine: des milliers d'habitants de Pékin placés de force en quarantaine Lors d'une tournée d'inspection dans la capitale, Sun Chunlan a mis l’accent sur la nécessité d’adhérer à la politique gouvernementale de «zéro-tolérance» face au Covid-19. La situation épidémique actuelle à Pékin reste contrôlable dans son ensemble, «mais il y a eu des cas sporadiques dans quelques localités», a-t-elle estimé. La métropole de plus de 22 millions d’habitants a signalé lundi 41 nouveaux cas confirmés de Covid-19 transmis localement et 7 cas asymptomatiques locaux. De sévères restrictions sont actuellement mises en œuvre à Pékin, qui a fermé les lieux publics dont les restaurants, les théâtres et les parcs. Près de 70% des Malaisiens âgés de 18 ans et plus ont reçu leurs doses de rappel du vaccin anti-Covid-19, indique mardi le ministère de la Santé. Quelque 16.080.331 doses de rappel ont été administrées jusqu'à lundi, couvrant 68,3% de la population adulte du pays, selon les données publiées sur le site CovidNow relevant du ministère. Par ailleurs, 2.909.585 adolescents âgés de 12 à 17 ans, soit 93,5%, ont conclu leur schéma vaccinal, ajoute la même source. Quant aux enfants âgés de 5 à 11 ans, 1.119.411 d'entre eux (31,5%) sont désormais complètement vaccinés, précise le ministère la Santé, notant que 47,2%, soit 1.676.457 enfants, ont reçu au moins une dose de vaccin. Au total, 70.799.796 vaccins Covid-19 ont été administrés depuis le début de la campagne de vaccination en Malaisie l'année dernière. Fin de l’exigence du test PCR à l’entrée du Maroc: ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire La pandémie a fait officiellement au moins 6.301.709 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.029.121), devant le Brésil (665.727), l'Inde (524.490) et la Russie (378.426). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui