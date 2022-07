Covid-19 au Maroc: 1.943 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 16.806 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

Deux décès, 1.943 nouveaux cas de contamination et 1.610 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 13 et 14 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 16.806, alors que plus de 6,59 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 25 cas de contamination et 13 guérisons. Le pays totalise 266.328 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.728 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 140 cas de contamination et 136 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.543 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.830 guérisons. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables Des millions d'Australiens pourraient être infectés par le coronavirus dans les semaines à venir, a averti jeudi le ministre de la Santé, Mark Butler. «Il est probable que des millions d'Australiens attraperont le Covid-19 dans les prochaines semaines, certains d'entre eux seront infectés à nouveau après avoir contracté le virus plus tôt cette année», a indiqué M. Butler lors d'une émission télévisée. Le pays océanien a enregistré mercredi 316.574 cas actifs de Covid-19, un chiffre qui, de l'avis de M. Butler, pourrait augmenter d'ici quelques semaines. Le ministre a récemment demandé aux Australiens de porter des masques et de travailler à domicile en cas de besoin afin d'atténuer l'impact d'une vague d'infections aux sous-variants «BA.4» et «BA.5» d'Omicron. Une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 se tiendra sur toute l’étendue du territoire a annoncée le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (MSHP-CMU), Soro Kountélé Gona, au cours d’une conférence de presse, mardi 12 juillet 2022 à Cocody. Voici le montant colossal dont a besoin l'Afrique pour se remettre des effets du Covid-19, selon la BAD Le lancement de cette campagne nationale visant à atteindre l’objectif des 70% personnes complètement vaccinées représentant 20 millions de la population est prévu, jeudi 14 juillet à Yamoussoukro. Cette mobilisation vaccinale se déroulera dans les 33 régions sanitaires du pays, les 113 districts, dans les villages, les quartiers, les marchés, les écoles et tous les lieux de rassemblement. Les cas de Covid-19 sont repartis en forte hausse sur une semaine à Moscou, ont fait savoir les autorités sanitaires de la capitale russe, des infections portées par les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron. «Au cours de la semaine écoulée, les nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté de 57% par rapport à la semaine précédente», a indiqué le compte Telegram des services sociaux de Moscou. Depuis le 6 juillet, la capitale russe enregistre entre 500 et 600 nouveaux cas quotidiens, contre moins de 400 la semaine précédente. On reste très loin des pics de plus de 20.000 infections quotidiennes enregistrées en février 2022 à Moscou. Tanger Med: une opération de trafic de tests rapides de Covid-19 déjouée, 8.860 unités saisies La pandémie a fait officiellement au moins 6.379.361 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.047.794), devant le Brésil (674.554), l'Inde (525.557) et la Russie (381.711). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune