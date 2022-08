Covid-19 au Maroc: 191 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 1.814 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

Un décès, 191 nouveaux cas de contamination et 327 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.814, alors que plus de 6,7 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 102 cas de contamination et 78 guérisons. Le pays totalise 268.356 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.154 guérisons. En Tunisie, 14.323 cas de contamination et 78 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.097.938 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 9 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.666 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Sénégal: face à la nouvelle vague du Covid-19, la société civile tire la sonnette d’alarme La province insulaire chinoise de Hainan vit, ces derniers jours, au rythme d’une résurgence inquiétante de la pandémie, la province signalant lundi 1.042 cas confirmés et 465 infections asymptomatiques. Face à cette situation, la Chine a mobilisé plus de 8.500 professionnels de la santé de 18 provinces pour aider la province dans sa lutte contre la hausse des infections. Lundi, Hainan a désigné 250 zones à risque élevé de Covid-19 et 145 à risque moyen. Le centre provincial de prévention et de contrôle du Covid-19 a indiqué que le personnel venant de l'extérieur de Hainan participerait à la supervision épidémiologique, au dépistage d'acide nucléique et au traitement médical. Une équipe envoyée par le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle de la pandémie relevant du Conseil des Affaires d'Etat, plus haute instance administrative du pays, se trouve à Hainan pour travailler avec les autorités municipales et provinciales afin de juguler la résurgence des infections. En outre, un dispositif capable de tester 1,15 million de tubes d'échantillons d'acide nucléique par jour a déjà été acheminé à Hainan. Hong Kong va réduire la quarantaine obligatoire en hôtel d'une semaine à trois jours pour les personnes arrivant de l'étranger, a annoncé lundi le chef de l'exécutif de la ville, John Lee. A partir de vendredi, les voyageurs en provenance de l'étranger devront passer trois nuits dans l'un des hôtels de quarantaine désignés par le gouvernement, avant de surveiller leur état de santé à la maison ou dans un hôtel de leur choix pendant quatre jours, a précisé John Lee. Autrefois carrefour asiatique en matière de transport et de logistique, Hong Kong est coupé du monde depuis plus de deux ans du fait d'une politique sanitaire draconienne en ligne avec la stratégie zéro-Covid de la Chine. Appliquant des mesures sanitaires parmi les plus strictes au monde, Hong Kong exige des voyageurs arrivant de l'étranger qu'ils respectent une quarantaine de sept jours à l'hôtel, ponctuée de plusieurs dépistages. Le milieu des affaires s'est plaint de cette politique qui empêche les employés de se rendre à l'étranger. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? La pandémie a fait officiellement au moins 6.439.104 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.059.210), devant le Brésil (680.239), l'Inde (526.772) et la Russie (382.786). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

