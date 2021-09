© Copyright : MAP

19 décès, 1.098 nouveaux cas de contamination, et 1.608 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 septembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 12.644, alors que plus de 19 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 153 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 118 guérisons. Le pays totalise 203.198 cas de contamination, dont 5.805 décès et 139.195 guérisons.

En Tunisie, 489 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 974 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 706.803 cas de contamination, dont 24.842 décès et 674.964 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 47 nouveaux cas de contamination, 1 décès et 103 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 35.989 cas de contamination au Covid-19, dont 34.587 guérisons et 774 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.771.320 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT.

Plus de 233.239.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérit, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de mercredi, 9.763 nouveaux décès et 491.301 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 2.543 nouveaux morts, la Russie (867) et le Brésil (676). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 695.116 décès pour 43.349.448 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 596.122 morts et 21.399.546 cas, l'Inde avec 448.062 morts (33.739.980 cas), le Mexique avec 276.973 morts (3.655.395 cas), et la Russie avec 207.255 morts (7.511.026 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 605 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bosnie (322), la Macédoine du Nord (319), la Hongrie (312), le Monténégro (306) et la Bulgarie (298).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient jeudi à 10h00 GMT 1.488.310 décès pour 44.897.739 cas, l'Europe 1.310.047 décès (67.686.268 cas), l'Asie 839.029 décès (53.870.005 cas), les Etats-Unis et le Canada 722.887 décès (44.966.680 cas), l'Afrique 210.361 décès (8.291.809 cas), le Moyen-Orient 198.528 décès (13.349.108 cas), et l'Océanie 2.158 décès (177.438 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.