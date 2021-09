© Copyright : MAP

Alors que le débat autour de la vaccination des enfants de moins de 12 ans est à nouveau au cœur des discussions, le Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination, réuni hier, mardi 28 septembre 2021, a formellement écarté, pour le moment, l'idée d'un élargissement de la campagne de vaccination aux 5-11 ans.

Au Maroc, la vaccination des 5-11 ans n’est pas pour bientôt. Cette possibilité (qui venait de franchir un grand pas à la suite de l’annonce de Pfizer et de BioNTech de l’efficacité de ce vaccin pour les jeunes enfants) vient d’être écartée, indique le Dr Saïd Afif, membre du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination, dans une déclaration pour Le360.

Pour mémoire, les résultats d'une étude, annoncés le 20 septembre 2021 par les deux laboratoires, montrent que le vaccin Pfizer/BioNTech est sûr et bien toléré par les enfants de 5 à 11 ans et le dosage adapté déclenche une réponse immunitaire robuste. Il s'agit de résultats partiels d'une étude menée sur 4.500 enfants entre 6 mois et 11 ans aux Etats-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne.

Le Dr Saïd Afif souligne, par ailleurs, que le Comité préconise une troisième dose du vaccin anti-Covid pour les personnes en première ligne dans la lutte contre le virus et les personnes âgées de plus de 65 ans présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19. Cette dose de rappel est recommandée à partir de six mois après la deuxième dose.

Concernant la vaccination des 12-17 ans, le Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination recommande l’accélération de la vaccination des adolescents scolarisés, afin d’élargir la couverture vaccinale de cette catégorie et permettre une rentrée sécurisée dans le respect du protocole strict déterminé par le ministère de l’Education nationale et celui de la Santé.

Le Dr Saïd Afif souligne aussi que le seuil des deux millions de primovaccinés (des 12-17 ans) a été franchi, hier, soit plus de deux tiers de la cible, tout en faisant remarquer que de plus en plus d’élèves se dirigent désormais vers les centres de vaccination pour recevoir leur deuxième dose.

Jusqu'à présent, plus de 22,30 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 18,79 millions affichent un schéma vaccinal complet.