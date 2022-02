Covid-19 au Maroc: 188 nouvelles contaminations en 24 heures, 10 décès et 5.087 cas actifs

Un agent de santé prend la température d'un patient à l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V de Rabat.

© Copyright : AFP

10 décès, 188 nouveaux cas de contamination et 375 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.087, alors que plus de 5,69 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 26 février © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 103 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 96 guérisons. Le pays totalise 264.706 cas de contamination, dont 6.823 décès et 177.277 guérisons. En Tunisie, 1.969 nouveaux cas de contamination, 28 décès et 3.300 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 994.543 cas de contamination, dont 27.668 décès et 941.406 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 nouveaux cas de contaminations, un décès et 5 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.62- cas de contamination au Covid-19, dont 978 décès et 57.591 guérisons. Débarrassées du Covid, les écoles retrouvent une vie normale Le Latium, la région de Rome, a annoncé vendredi suspendre sa collaboration avec la Russie sur le vaccin Spoutnik-V contre le Covid-19 en raison de l’invasion de l’Ukraine. «Nous suspendons la coopération concernant Spoutnik parce que la science doit être au service de la paix et non de la guerre», a déclaré le responsable de la santé du Latium, Alessio D’Amato, cité par le quotidien La Repubblica. Hong Kong a rapporté une aggravation de l’épidémie de coronavirus dans ses prisons, où sont enfermés des centaines de militants politiques et de manifestants, avec plus de 200 détenus contaminés. Covid-19: le Maroc, en pré-clôture de la vague Omicron, passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 La ville est en proie à sa pire vague de Covid-19, enregistrant des milliers de cas chaque jour, avec des hôpitaux surchargés et un gouvernement dépassé qui s’efforce d’isoler chaque personne infectée. La Suède a eu raison de ne pas imposer de confinement, mais aurait dû introduire des mesures plus tôt au début de la pandémie, a conclu une commission chargée d’évaluer sa stratégie hétérodoxe. Le pays nordique s’était distingué au début de la pandémie par des mesures moins strictes qu’ailleurs, et est resté globalement plus ouvert qu’ailleurs au long de la pandémie. «Nous considérons que davantage de mesures impératives auraient dû être prises en mars 2020 pour limiter la diffusion générale du virus. Si ces mesures avaient été prises, nous pensons que le virus serait moins entré dans des maisons de retraites et qu’il y aurait donc eu moins de morts du Covid-19», a déclaré Mats Melin, le président de la commission d’enquête, nommée en 2020 par l’exécutif. Covid-19 au Maroc: vers un retour à la vie normale? Ce qu'en pense Tayeb Hamdi, médecin La pandémie a fait officiellement au moins 5.969.374 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles. L’Asie est la seule région qui voit sa situation se détériorer cette semaine, avec 20% de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (972.000), devant le Brésil (648.267), l’Inde (513.512) et la Russie (350.158). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui