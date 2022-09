© Copyright : MAP

Aucun décès, 18 nouveaux cas de contamination et 33 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 septembre 2022, alors que plus de 6.762.381 personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 21 cas de contamination, aucun décès et 29 guérisons. Le pays totalise 270.426 cas de contamination, dont 6.878 décès et 182.041 guérisons.

En Tunisie, 74 cas de contamination, 0 décès et 83 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.862 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.926 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.770 cas de contamination, dont 993 décès.

Le régulateur britannique du médicament a annoncé samedi avoir approuvé une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech visant le variant Omicron. Cette version du vaccin consiste en une dose de rappel dit «bivalent», ciblant à moitié la souche originale du virus et à moitié le variant Omicron (BA.1), a indiqué MHRA dans un communiqué.

Elle «a été approuvée pour les doses de rappel pour les adultes par la MHRA qui a conclu qu’elle respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique», a indiqué l’agence du médicament qui précise autoriser le vaccin pour les personnes de 12 ans et plus.

Mi-août, le Royaume-Uni était devenu le premier pays à autoriser un vaccin similaire développé par le laboratoire Moderna et ciblant aussi Omicron, variant le plus répandu en Europe.

L’annonce intervient alors que le pays s’apprête à proposer à partir de lundi une dose de rappel de vaccin anti-Covid à des millions de Britanniques en Angleterre et en Écosse, notamment ceux âgés de plus de 50 ans avec en priorité les personnes vivant en maison de retraite. «Je suis heureuse d’annoncer que nous avons désormais un second vaccin approuvé pour le programme de rappel de cet automne», s’est réjouie la directrice de la MHRA, June Raine.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.503.281 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.072.930), devant le Brésil (684.414), l'Inde (527,991) et la Russie (384,711).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.