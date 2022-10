Covid-19 au Maroc: 18 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 136 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 18 nouveaux cas de contamination et 12 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 13 et 14 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 136, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.722 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182348 guérisons. En Tunisie, 101 cas de contamination et 109 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.930 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.725 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 24 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.984 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Le feu d'artifice de Londres du Nouvel An fera son grand retour après avoir été annulé deux années consécutives en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi le maire de la capitale britannique. Il sera tiré depuis les berges de la Tamise à proximité de la grande roue de Londres, la London Eye. Environ 103.000 billets seront mis en vente à partir de vendredi prochain au prix de 15 livres sterling (17 euros). «Je suis ravi que notre feu d'artifice soit de retour et que les Londoniens et visiteurs de notre capitale puissent de nouveau se rassembler sur les rives de la Tamise pour accueillir la nouvelle année», a déclaré le maire travailliste Sadiq Khan dans un communiqué. Ces deux dernières années, le feu d'artifice avait été remplacé par des évènements sur plusieurs sites retransmis sur internet. Plus de deux ans après avoir décrété l'urgence mondiale, l'OMS a réuni jeudi son comité sur la pandémie de Covid-19 pour évaluer s'il faut maintenir le plus haut degré d'alerte face au virus. Le comité se réunit tous les trois mois pour faire le point et décider s'il faut maintenir cette mesure exceptionnelle. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas précisé à quelle date les conclusions du comité seraient publiées. La réunion à huis clos des experts était présidée comme d'habitude par le professeur français Didier Houssin. L'OMS a décrété l'alerte mondiale - une urgence de santé publique de portée internationale dans le jargon technique - le 30 janvier 2020. Mais ce n'est que lorsque son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pour la première fois qualifié, le 11 mars 2020, la situation de pandémie que les dirigeants mondiaux ont semblé prendre réellement la mesure du danger. Les hospitalisations et les décès liés au Covid ont poursuivi leur progression début octobre, un gros mois après le début de la vague actuelle, selon le bilan hebdomadaire donné jeudi par les autorités sanitaires. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver La semaine dernière, la circulation du virus a continué de progresser sur l'ensemble du territoire métropolitain, et l'augmentation des admissions à l'hôpital se poursuivait, a résumé l'agence Santé publique France. La pandémie a fait officiellement au moins 6.564.348 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.088.471), devant le Brésil (687.016), l'Inde (528.835) et la Russie (388.509). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami