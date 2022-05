Covid-19 au Maroc: 170 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 1145 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

Un décès, 170 nouveaux cas de contamination et 77 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1145, alors que plus de 6,39 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination. Le pays totalise 265.855 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.386 guérisons. En Tunisie, 573 nouveaux cas de contamination et 4 décès ont été enregistrés. Selon le dernier bilan disponible, le pays totalise 1.042.362 cas de contamination, dont 28.632 décès depuis mars 2020. En Mauritanie, 21 cas de contamination et 9 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.068 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.797 guérisons. Levée de l’obligation du test PCR pour les voyages internationaux: les précisions du ministère de la Santé En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé, dans un nouvel avis rendu public mercredi, un rappel vaccinal contre le Covid-19 à l'automne pour les personnes les plus fragiles. La HAS «recommande d’anticiper une vaccination à l’automne des personnes à risque de développer des formes graves», ainsi que des immunodéprimés et de leur entourage, affirme-t-elle dans son avis. En parallèle, l'institution a appelé à poursuivre les efforts de vaccination et de rappel auprès de ces personnes, au moment où les hôpitaux craignent une surcharge consécutive à une nouvelle vague de la pandémie avec l'arrivée du froid de l'automne. Il appartient désormais au ministère de la Santé de trancher sur le suivi ou non de cette recommandation. Ce dernier avait annoncé, début avril, l'ouverture de la 4e dose (2e rappel) de vaccin anti-Covid-19, réservée jusqu'alors aux plus de 80 ans, aux personnes à partir de 60 ans, ainsi qu’aux résidents dans les établissements pour personnes âgées. Chine: des milliers d'habitants de Pékin placés de force en quarantaine Le ministère thaïlandais de la Santé publique assouplira les règles relatives au port obligatoire du masque à partir de la mi-juin, a indiqué mercredi le Dr Kiattiphum Wongrajit, secrétaire permanent du ministère. Conformément aux nouvelles directives du ministère, le masque pourra être enlevé dans les espaces ouverts, sauf pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, avec l’obligation de port dans les espaces mal ventilés ou lors de grands rassemblements, a précisé le Dr Kiattiphum, cité par les médias locaux. Avec l’amélioration de la situation sanitaire liée au Covid-19, le ministère est confiant quant à l'entrée dans la phase endémique, tel que prévu, a-t-il noté, expliquant qu’il est temps de gérer le quotidien de manière à «vivre avec le virus». Le ministre thaïlandais de la Santé publique, Anutin Charnvirakul, avait récemment fait savoir que déclarer le Covid-19 comme endémique permettrait aux habitants de reprendre leurs activités quotidiennes avec moins de restrictions. Le géant mondial des vaccins Serum Institute of India va s’implanter en Afrique, deux pays ciblés La ville de Pékin s'est séparée de son responsable de la Santé, Yu Luming, selon l'agence officielle Chine nouvelle. Yu Luming fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de «violations graves de la discipline et de la loi», a précisé Chine nouvelle. Cette formulation fait généralement référence à des accusations de corruption, souligne l’AFP. Par ailleurs, la vice-maire de Pékin, Wang Hong, a présenté sa démission, affirme mercredi le quotidien de la municipalité, qui n'en précise pas la raison. Des personnalités politiques sont régulièrement limogées pour n'avoir pas su enrayer des flambées épidémiques. A Pékin, plus de 1.600 cas positifs ont été recensés depuis fin avril, ce qui entraîne de nombreuses restrictions pour ses 22 millions d'habitants. La pandémie a fait officiellement au moins 6.304.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.029.524), devant le Brésil (665.955), l'Inde (524.507) et la Russie (378.609). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui