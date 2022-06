Covid-19 au Maroc: 1.677 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 7.252 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

Un décès, 1.677 nouveaux cas de contamination et 391 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 13 et 14 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 7.252, alors que plus de 6,48 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 10 cas de contamination. Le pays totalise 265.937 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.442 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 cas de contamination et 14 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.252 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.158 guérisons. Covid-19 au Maroc: les contaminations sont en hausse, mais la situation reste maîtrisée Les Emirats arabes unis ont annoncé une augmentation de 100% des cas de contamination au coronavirus et appelé à observer les gestes barrières, après un «relâchement» de la population. Le pays a enregistré un des taux de vaccination les plus rapides au monde et les cas d'infection avaient largement chuté ces derniers mois. Les chiffres ont récemment augmenté, la vie ayant largement repris son cours d'avant la pandémie, en particulier à Dubaï. «Au cours de la période récente, nous avons assisté à une augmentation notable du nombre d'infections au Covid-19 dans le pays, les cas ayant augmenté de plus de 100% en moins d'une semaine», a déclaré lundi soir Taher Al-Amri, porte-parole de l'organisme chargé de la lutte contre le Covid-19. Les Emirats arabes unis ont enregistré plus de 1.350 cas mardi, et plus de 920.000 au total, dont environ 2.300 décès. Les autorités de la capitale chinoise, Pékin, poursuivaient mardi les efforts visant à contenir une nouvelle envolée des infections suite à la découverte d’un nouveau foyer au centre de la métropole. Les mesures de contrôle ont été durcies dans plusieurs districts de la capitale depuis la découverte, jeudi dernier, de ce nouveau foyer. De nombreux complexes résidentiels ont été fermés et plusieurs opérations de dépistage de masse ont été effectuées pour contenir la nouvelle envolée des infections. Le nouveau foyer a été recensé au niveau d’un supermarché du centre de la ville où 228 nouvelles infections ont été identifiées. Ces infections ont porté à 2.059 le nombre des contaminations dans la ville depuis le 22 avril dernier, selon les autorités locales. Covid-19 : le ministère de la Santé recommande, à nouveau, le port du masque Lors d’une visite d’inspection lundi, la vice-Premier ministre chinoise, Sun Chunlan, a appelé à une action rapide pour contenir la nouvelle propagation. D’après les autorités locales, les infections continuent de se développer et les personnes infectées sont dispersées sur une vaste zone, ce qui aggrave les difficultés de faire face à l'épidémie. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé lundi avoir de nouveau été testé positif au Covid-19 sans toutefois avoir de symptômes graves, comme en janvier dernier. «Je vais suivre les consignes de la santé publique et m'isoler. Je vais bien, et c'est grâce à mes vaccins», a expliqué sur Twitter le chef du gouvernement canadien qui était en déplacement la semaine passée à Los Angeles au Sommet des Amériques avec une vingtaine d'autres dirigeants. Lors de ce sommet, il a notamment eu une rencontre bilatérale avec le président américain, Joe Biden. C'est la seconde fois en quelques mois que le Premier ministre canadien, 50 ans, est positif au Covid. Le 31 janvier dernier, au début de la crise des camionneurs, il avait dû être placé plusieurs jours à l'isolement après un test positif. Les États-Unis vont lever l'obligation de test Covid pour les voyageurs arrivant par avion La pandémie a fait officiellement au moins 6.332.395 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.036.084), devant le Brésil (668.230), l'Inde (524.777) et la Russie (380.076). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami