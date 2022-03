Covid-19 au Maroc: 159 nouvelles contaminations en 24 heures, 8 décès et 3.356 cas actifs

Des personnes attendent leur tour pour recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, à Marrakech, le 31 décembre 2021.

8 décès, 159 nouveaux cas de contamination et 518 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.356, alors que plus de 5,79 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 74 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 70 guérisons. Le pays totalise 265.010 cas de contamination, dont 6.840 décès et 177.583 guérisons. En Tunisie, 1.211 nouveaux cas de contamination, 3 décès et 2.714 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 999.441 cas de contamination, dont 27.824 décès et 953.587 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 5 nouveaux cas de contaminations et 7 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.638 cas de contamination au Covid-19, dont 979 décès et 57.611 guérisons. Officiel. Covid-19 au Maroc: allègement des mesures de contrôle à l'arrivée dans les aéroports Le gouvernement britannique a renoncé mardi à mettre en place l'obligation vaccinale prévue début avril en Angleterre pour les soignants du service public de santé, justifiant ce retour en arrière par une population désormais mieux vaccinée et un variant moins dangereux. Les Etats-Unis ont recommandé mercredi à leurs ressortissants d'éviter Hong Kong en raison des mesures drastiques appliquées dans la ville pour lutter contre le Covid-19, en vertu desquelles de jeunes enfants peuvent être séparés de force de leurs parents. «Dans certains cas, les enfants testés positifs à Hong Kong ont été séparés de leurs parents et maintenus à l'isolement jusqu'à ce qu'ils aient rempli les critères des hôpitaux locaux pour sortir», indique un communiqué du département d'Etat. Hong Kong fait actuellement face à une flambée épidémique sans précédent qui a complètement débordé son système hospitalier. Le gouvernement français a décrété mercredi la fin de l'état d'urgence sanitaire de Covid-19 en Guyane et à Mayotte en raison de «l'amélioration de la situation épidémiologique» ces dernières semaines. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé annonce la fin de la vague Omicron A l'issue d'un conseil de défense et de sécurité nationale présidé par Emmanuel Macron, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué, «nous avons partagé un constat positif: la chute de l'épidémie se poursuit et nous venons de lever l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte», Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé mardi être positif au Covid-19 et s'isoler à domicile pour continuer à gérer les conséquences des énormes inondations qui frappent la côté est du pays. Scott Morrison a dit présenter des symptômes similaires à ceux de la grippe, après un test PCR positif ce mardi. «A l'isolement je continuerai à exercer toutes mes responsabilités de Premier ministre», a-t-il assuré dans un communiqué. Covid-19 au Maroc: 74% des personnes éligibles à la dose booster ne sont pas encore vaccinées La pandémie a fait officiellement au moins 5.952.685 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 433 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (950.481), devant le Brésil (649.333) et l'Inde (514.023). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui