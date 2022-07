© Copyright : MAP

Quatre décès, 1.575 nouveaux cas de contamination et 2.360 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 12.552, alors que plus de 6,6 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Bilan du 19 juillet 2022.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 42 cas de contamination, 19 guérisons et aucun décès. Le pays totalise 266.487 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.804 guérisons.

En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 123 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.763 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès.

Le vaccin d’AstraZeneca est efficace pour prévenir les infections au Covid-19 dues à Omicron lorsqu'il est utilisé comme quatrième dose de rappel, selon de nouvelles données de l'université thaïlandaise de Chiang Mai.

Ce vaccin a montré une efficacité vaccinale de 73% contre la variante hautement transmissible d’Omicron lorsqu'une quatrième dose est administrée après tout vaccin primaire ou de rappel. Selon les auteurs de l'étude, il s'agit des premières données connues évaluant l'efficacité d'un calendrier vaccinal mixte (hétérologue) à quatre doses, indique un communiqué du groupe pharmaceutique suédo-britannique.

Les résultats ont été publiés sous forme d’une prépublication dans Research Square, note la même source, ajoutant que les données ont montré qu'une quatrième dose des vaccins Covid-19 étudiés, y compris le vaccin d’AstraZeneca, est efficace à 75% pour prévenir l'infection par Omicron.

A ce jour, plus de 3 milliards de doses de vaccins d’AstraZeneca ont été distribuées, et ce qui, selon les résultats du modèle des résultats, aurait permis de sauver plus de 6 millions de vies entre le 8 décembre 2020 et le 8 décembre 2021, indique le groupe pharmaceutique.

L'Inde a administré à ce jour plus de deux milliards de doses de vaccin anti-Covid19 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, lancée en janvier 2021.

«C'est une journée historique», a écrit dans un tweet le ministre indien de la Santé, Mansukh Mandaviya, appelant tous les citoyens de plus de 18 ans à obtenir la dose de rappel pour assurer une meilleure protection contre le Covid-19.

Par ailleurs, les autorités indiennes ont commencé, vendredi dernier, l'administration de doses «de précaution» gratuitement pour toutes les personnes de plus de 18 ans dans les centres gouvernementaux.

Deux mois après avoir déployé la troisième dose de vaccins anti-Covid-19 au profit de la population adulte dans des centres privés, le gouvernement central a annoncé que ces doses «de précaution» seront désormais disponibles «gratuitement pour les plus de 18 ans dans les centres publics».

La décision du gouvernement intervient quelques jours après que le ministère de la Santé a réduit la durée entre les deuxième et troisième doses de neuf à six mois.

Seuls 8% des adultes de plus de 18 ans et 27% des adultes de plus de 60 ans ont pris la dose de précaution, ce qui est un sujet de «préoccupation», a souligné le gouvernement central lors d'une réunion jeudi dernier.

L'Inde a connu une légère augmentation des cas dans les dernières semaines, suscitant des inquiétudes. Samedi, plus de 20.500 cas ont été signalés en une journée.

Le pays de 1,35 milliard d'habitants a levé la plupart des restrictions liées au Covid-19 et les voyages internationaux se sont fortement repris.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.386.271 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.048.693), devant le Brésil (675.145), l'Inde (525.660) et la Russie (381.835).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.