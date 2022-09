Covid-19 au Maroc: 15 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 150 cas actifs

Un agent de santé effectue un test rapide Covid-19, dans un centre de test à Herrsching, dans le sud de l'Allemagne, le 5 juillet 2021.

Un décès, 15 nouveaux cas de contamination et 26 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 150, alors que plus de 6,79 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 6 cas de contamination, aucun décès et 8 guérisons. Le pays totalise 270.612 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.261 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n'a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.784 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès. La reine du Danemark Margrethe II, présente aux obsèques de la reine Elizabeth II lundi à Londres, a été testée positive au Covid-19, a annoncé mercredi le palais royal. La souveraine de 82 ans, triplement vaccinée et qui avait déjà eu le Covid en février, a été testée positive mardi soir, a annoncé la cour dans un communiqué. «Les activités de la Reine cette semaine ont donc été annulées», a fait savoir le palais, sans plus de précisions sur son état de santé. Sur le trône depuis le 14 janvier 1972, Margrethe II est, depuis le décès d'Elizabeth II, la seule reine d'Europe et le monarque au plus long règne du continent. Dans le monde, seul le sultan de Brunei la dépasse de quatre années de règne. Veuve depuis 2018, la Reine a contribué à moderniser progressivement la monarchie sans pour autant la trivialiser. «Je resterai sur le trône jusqu'à ce que j'en tombe», a prévenu cette fumeuse invétérée, mère de deux fils, dont l'aîné, Frederik, 54 ans, doit lui succéder. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM L'«inflexible» politique zéro Covid en Chine et ses «incohérences» a des conséquences négatives sur les trois quarts des entreprises européennes dans le pays, dénonce mercredi la Chambre de commerce de l'Union européenne. La Chine est la dernière grande économie à maintenir une stricte stratégie sanitaire face au coronavirus: placement en quarantaine des personnes testées positives, confinements ciblés ou encore tests PCR généralisés et obligatoires. Mais cette politique a de lourdes répercussions sur l'économie, avec nombre d'entreprises fermées inopinément, un tourisme en berne, des usines qui fonctionnent au ralenti et des chaînes de production très perturbées. Résultat, les mesures anti-Covid-19, et «l'énorme incertitude» qu'elles provoquent, arrivent en tête des préoccupations des entreprises européennes en Chine, selon une enquête annuelle de la Chambre de commerce de l'Union européenne (UE) à Pékin. «Tant que la menace de confinements existera, l'environnement des affaires y restera imprévisible», déplore la Chambre, évoquant une politique zéro Covid «inflexible et mise en œuvre de façon incohérente». Cette situation conduit désormais 23% des entreprises européennes sondées à envisager des investissements hors de Chine. Ce pourcentage est au plus haut depuis 10 ans, relève l'étude. La Chine dispose d'un important potentiel de croissance et d'une chaîne de production inégalée, mais pour autant «l'engagement des entreprises européennes ne peut être considéré comme acquis», prévient la Chambre de commerce de l'UE. Depuis 2020, les frontières du pays sont presque totalement fermées, ce qui pénalise lourdement les interactions sociales avec l'étranger, ainsi que les réunions familiales. «Si la Chine persiste dans cette voie, l'environnement d'affaires continuera à se compliquer», ce qui accélèrera «l'exode» de ressortissants européens, met en garde la Chambre. La Chine a réduit en juin de 21 à 10 jours la durée de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant dans le pays. Mais le faible nombre de liaisons aériennes avec la Chine et le prix exorbitant des billets restent un obstacle majeur aux déplacements. La stratégie zéro Covid, défendue bec et ongles par le président chinois Xi Jinping, est de plus en plus contestée par les milieux d'affaires, qui s'alarment des menaces que font peser les confinements sur l'activité. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques La pandémie a fait officiellement au moins 6.533.774 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.079.206), devant le Brésil (685.569), l'Inde (528.403) et la Russie (386.341). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

