Covid-19 au Maroc: 149 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 720 cas actifs

Fabrication des pilules antivirales anti-Covid-19 dans le laboratoire de Pfizer à Fribourg, en Allemagne. Cette pilule réduit les hospitalisations ou les décès de près de 90% auprès des patients à haut risque, nouvellement infectés.

Aucun décès, 149 nouveaux cas de contamination et 94 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 720, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 13 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 270.952 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.486 guérisons. En Tunisie, 4 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.702 cas de contamination, dont 29.263 décès et 1.133.512 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.414 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19: le Maroc autorise l'utilisation de Convidecia Air, un vaccin chinois, à inhaler par voie nasale Des habitants de Canton, dans le sud de la Chine, ont affronté les forces de l'ordre après le prolongement d'un confinement, selon des vidéos vérifiées par l'AFP, signe de l'exaspération croissante vis-à-vis de la politique sanitaire zéro Covid. Depuis le mois dernier, une partie des 18 millions d'habitants de cette grande métropole font l'objet de restrictions aux déplacements, en raison d'un rebond épidémique. Le district de Haizhu, où habitent environ 1.8 million de personnes, est celui qui concentre la plupart des cas positifs. Lundi, les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à mercredi soir un confinement en vigueur dans la majeure partie du district. Des vidéos mises en ligne lundi soir et vérifiées par l'AFP montrent des centaines d'habitants qui manifestent dans la rue. Certains, en petits groupes, abattent les grandes barrières en plastique qui servent à confiner des immeubles ou des quartiers. Sur d'autres images tournées dans le district de Haizhu, des manifestants s'en prennent à des agents en combinaison intégrale de protection blanche. Covid-19 au Maroc: légère hausse des cas de contamination, faut-il s’inquiéter? «On ne veut plus de tests!», scandent des manifestants, tandis que certains lancent des objets sur les forces de l'ordre. Une autre vidéo montre un homme traverser à la nage la rivière qui sépare Haizhu du district voisin. Des passants laissent entendre que l'individu tente d'échapper au confinement. Les manifestations en Chine sont moins fréquentes qu'en Occident et surtout moins médiatisées. Mais les réseaux sociaux font régulièrement l'écho ces derniers mois de scènes d'exaspération de la population face à l'inflexible politique zéro Covid. Cette dernière consiste notamment en des confinements dès l'apparition de quelques cas, en des restrictions aux voyages et en des tests PCR parfois quasi-quotidiens. Nombre de Chinois se plaignent de ces restrictions inopinées, qui provoquent dans certains cas des pénuries alimentaires et compliquent l'accès aux soins des personnes confinées. Au début du mois, les autorités chinoises ont ainsi présenté leurs excuses après la mort d'un enfant de trois ans, intoxiqué au monoxyde de carbone. Dans un message publié sur internet puis effacé, son père accusait les agents chargés de l'application du confinement d'avoir entravé son accès à l'hôpital. En avril, lors du confinement de Shanghaï, des habitants avaient affronté des policiers venus les obliger à céder leurs appartements pour y isoler des personnes positives au coronavirus. La pandémie a fait officiellement au moins 6.616.834 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.100.296), devant le Brésil (688.746), l'Inde (530.533) et la Russie (391.149). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami