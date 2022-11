© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 138 nouveaux cas de contamination et 72 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, ce vendredi 18 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 870, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 15 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 270.996 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.508 guérisons.

En Tunisie, 8 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.799 cas de contamination, dont 29.266 décès et 1.133.608 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.414 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès.

La baisse des contaminations et des hospitalisations liées au Covid-19 semble marquer le pas en France, selon les derniers chiffres publiés vendredi par les autorités sanitaires.

La semaine dernière, le taux d'incidence - corrigé pour l'effet du 11 novembre et calculé uniquement d'après les tests antigéniques en raison d'une grève des laboratoires - «avait tendance à se stabiliser», écrit Santé Publique France dans son bilan hebdomadaire. Les taux d'incidence et de positivité ont même «augmenté chez les moins de 20 ans». Les recours aux soins chez SOS Médecins et aux urgences affichaient également une hausse chez les enfants.

Les indicateurs hospitaliers ont de leur côté continué de diminuer. Toutefois, la baisse des nouvelles hospitalisations, au nombre de 3.378, était moins marquée que la semaine précédente.

«On observe une tendance à la stabilisation de la circulation virale après plusieurs semaines de diminution, et une augmentation chez les plus jeunes», a résumé Guillaume Spaccaferri, épidémiologiste à Santé Publique France lors d'un point presse. «Les données hospitalières sont toujours orientées à la baisse, mais celle-ci est moins marquée», a-t-il ajouté.

L'agence de santé publique appelle à nouveau à renforcer la vaccination, en particulier des plus à risque de formes graves de Covid, notamment avec un vaccin adapté aussi au variant Omicron. Au 14 novembre, les couvertures vaccinales évoluaient peu, avec 41% des 60-79 ans et 53,5% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles ayant reçu un deuxième rappel.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.622.208 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.101.843), devant le Brésil (688.886), l'Inde (530.553) et la Russie (391.333).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.