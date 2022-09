Covid-19 au Maroc: 13 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 239 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 13 nouveaux cas de contamination et 36 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 8 et 9 septembre 2022, alors que plus de 6,77 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 18 cas de contamination, aucun décès et 17 guérisons. Le pays totalise 270.507 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.144 guérisons. En Tunisie, 1.036 cas de contamination, 8 décès et 1.689 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.144.824 cas de contamination, dont 29.238 décès et 1.130.532 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.773 cas de contamination, dont 993 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver La Corée du Nord commencera à vacciner sa population contre le Covid-19 vers le mois de novembre, ont indiqué vendredi les médias d'État, après avoir déclaré la victoire du pays sur le virus en août. Il s'agit de la première annonce officielle d'un programme de vaccination de Pyongyang depuis le début de la pandémie. «Parallèlement à l'administration responsable du vaccin, nous devons recommander à tous les citoyens de porter un masque à partir de novembre pour protéger leur propre santé», a déclaré le dirigeant Kim Jong Un, selon l'agence officielle Korean Central News Agency (KCNA) de Pyongyang. Les experts de la santé du pays pensent que les niveaux d'anticorps acquis pendant la vague de Covid confirmée en mai diminueront d'ici octobre, a ajouté Kim. Le rapport de la KCNA ne précise pas la provenance des vaccins. L'année dernière, le régime a rejeté les livraisons de vaccins AstraZeneca dont il devait bénéficier dans le cadre du programme Covax de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en raison de préoccupations quant aux effets secondaires, selon un groupe de réflexion sud-coréen. Confronté à une superposition de crises sans précédent, en particulier le Covid-19, le monde est revenu cinq ans en arrière en matière de développement humain, alimentant «méfiance» et «frustration» à travers la planète, s'alarme l'Organisation des Nations unies (ONU) dans un rapport publié jeudi. Pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'Indice de développement humain, qui prend en compte espérance de vie, éducation et niveau de vie, a reculé deux années de suite, en 2020 et en 2021, s'inquiète le rapport du Programme de l'ONU pour le développement (Pnud). Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM «Cela veut dire que nous mourons plus tôt, que nous sommes moins éduqués et que nos revenus baissent», énumère son patron Achim Steiner lors d'un entretien avec l'AFP. «Avec ces trois paramètres, vous pouvez avoir une idée de pourquoi les gens commencent à être désespérés, frustrés, inquiets pour l'avenir», insiste-t-il. Alors que l'indice progressait de façon continue depuis des décennies, il est revenu en 2021 à son niveau de 2016, effaçant des années de développement. En cause en particulier, le Covid, mais aussi les catastrophes climatiques qui se multiplient, et des crises qui se superposent sans donner le temps aux populations de reprendre leur souffle. La pandémie a fait officiellement au moins 6.509.859 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.074.171), devant le Brésil (684.685), l'Inde (528.090) et la Russie (385.069). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami