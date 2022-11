Covid-19 au Maroc: 129 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 774 cas actifs

Une professionnelle de la santé remplit une seringue avec la formulation liquide d'un vaccin anti-Covid-19, le 29 juillet 2021 à Rabat.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 129 nouveaux cas de contamination et 75 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 774, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 17 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 270.969 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.493 guérisons. En Tunisie, 4 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.702 cas de contamination, dont 29.263 décès et 1.133.512 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.414 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Le détail de la ventilation du Fonds spécial de gestion du Covid-19 Cinq compagnies aériennes étrangères et une américaine ont été sommées de verser 622 millions de dollars aux passagers dont les vols ont été annulés ou considérablement retardés depuis le début de la pandémie du Covid-19, a indiqué le département américain des Transports (DOT). Le ministère américain a infligé une amende de 7,25 millions de dollars à ces compagnies pour avoir retardé de façon abusive les remboursements des billets, a indiqué le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg dans des déclarations à la presse. La compagnie aérienne ultra low-cost Frontier Airlines est la seule compagnie aérienne américaine à avoir reçu des amendes liées aux remboursements. Le reste des compagnies aériennes concernées par les amendes sont basées à l'étranger, à savoir Air India, TAP Portugal, Aeromexico, El Al et Avianca. La Côte d’Ivoire veut atteindre un objectif de 70% de la population vaccinées contre le Covid-19 d’ici à 2023, a indiqué le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N’gou Dimba, au cours d’une réunion tenue lundi 14 novembre 2022 à Abidjan, avec les partenaires techniques et financiers. L’intensification de la lutte contre les maladies sera au cœur du programme de 2023 du ministère afin de réduire la mortalité maternelle et infantile avec la poursuite de la vaccination contre le Covid-19 pour atteindre l’objectif vaccinal de 70% de la population, a prévu Pierre N’gou Dimba, dans son prochain programme annuel. Covid-19 au Maroc: deux régions concentrent les deux tiers des cas positifs recensés la semaine dernière Il ambitionne également d’éradiquer le paludisme en 2030 et d’améliorer la production et la disponibilité des médicaments. Pour ce faire, le ministre en charge de la santé entend améliorer la gouvernance et le financement de la santé, renforcer l’offre et l’accessibilité des populations aux soins de qualité et promouvoir la santé. La pandémie a fait officiellement au moins 6.616.834 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.100.296), devant le Brésil (688.746), l'Inde (530.533) et la Russie (391.149). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami