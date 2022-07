© Copyright : MAP

Cinq décès, 1.209 nouveaux cas de contamination et 2.077 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 11.679, alors que plus de 6,61 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc.

Bilan du 20 juillet 2022

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 55 cas de contamination, 25 guérisons et aucun décès. Le pays totalise 266.542 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.829 guérisons.

En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 123 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.763 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès.

Une réunion ministérielle sous format virtuel, organisée mardi à l'initiative des Etats-Unis et du Japon avec la participation notamment du Maroc, a souligné l'urgence de renforcer l'engagement et la coordination politiques pour éradiquer la pandémie du Covid-19.

Alors que le monde continue de lutter contre les impacts considérables et les nouvelles variantes du Covid-19, il demeure urgent de maintenir et de renforcer l'engagement et la coordination politiques pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, lit-on dans la déclaration conjointe ayant sanctionné la réunion des ministres des Affaires étrangères du Plan d'action mondial sur le Covid-19, publiée par le département d'Etat américain.

La réunion a vu la participation de plus de 25 pays, l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale.

Les ministres des Affaires étrangères et les hauts dirigeants des pays, des régions et des organisations internationales ont réaffirmé la nécessité d'un leadership international coordonné et d'une volonté politique pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie de Covid-19 et renforcer la préparation aux futures menaces de pandémies, selon le document.

L'Organisation mondiale de la santé en Europe a mis en garde, mardi, contre un automne et un hiver «difficiles» dans le sillage d’une flambée des contaminations au Covid-19 dans les Etats membres.

«Le Covid-19 reste une vilaine maladie potentiellement mortelle», a souligné le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, dans un communiqué relayé par les médias.

Le responsable, qui a qualifié l'actuelle situation de «semblable à celle de l'été dernier», a estimé que la vague actuelle est «propulsée par des sous-lignées du variant Omicron», plus contagieuses.

Le nombre de cas de Covid-19 dans les 53 pays que l'organisation couvre (dont plusieurs en Asie centrale) a triplé ces six dernières semaines, «s'approchant de trois millions de cas enregistrés la semaine dernière», représentant près de la moitié du total à l'échelle mondiale, a-t-il indiqué.

Sur la même période, le nombre d'hospitalisations a doublé et, bien que le nombre d'admissions en soins intensifs reste «relativement bas», près de 3.000 personnes meurent encore du Covid en Europe chaque semaine, a-t-il ajouté.

Selon l'organisation, l'augmentation du nombre de cas de Covid devrait se poursuivre dans les mois qui viennent à cause de la fin des vacances d'été, de la réouverture des écoles et d'interactions sociales se produisant davantage en lieux clos à mesure que les températures baissent.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.386.271 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.048.693), devant le Brésil (675.145), l'Inde (525.660) et la Russie (381.835).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.