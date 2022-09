​​Covid-19 au Maroc: 12 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 262 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Aucun décès, 12 nouveaux cas de contamination et 19 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 septembre 2022, alors que plus de 6,77 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 13 cas de contamination, aucun décès et 20 guérisons. Le pays totalise 270.489 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.127 guérisons. En Tunisie, 1.036 cas de contamination, 8 décès et 1.689 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.144.824 cas de contamination, dont 29.238 décès et 1.130.532 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.772 cas de contamination, dont 993 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Hong Kong va étendre dès la fin du mois l'utilisation du pass vaccinal numérique qui contrôle les lieux dans lesquels les résidents peuvent entrer aux enfants de 5 à 12 ans, ont annoncé jeudi les autorités. Selon les nouvelles règles, tout enfant âgé de plus de cinq ans devra produire un code QR de preuve de vaccination pour accéder à la plupart des lieux publics. Hong Kong adhère à une version plus souple de la politique chinoise zéro-Covid, qui cherche à contenir la propagation du virus via de stricts contrôles aux frontières, des quarantaines et des mesures de distanciation sociale. L'application nommée Leave Home Safe, qui stocke les dossiers de vaccination et surveille les déplacements des résidents, est déjà nécessaire pour toute personne de plus de 12 ans souhaitant entrer dans la plupart des bâtiments. Mais d'ici la fin du mois, les enfants de plus de cinq ans devront aussi prouver avoir reçu au moins une dose de vaccin au cours des trois derniers mois, et deux doses d'ici le 30 novembre. Chengdu, l'une des plus grandes villes de Chine, a annoncé jeudi la prolongation du confinement anti-Covid qui paralyse les commerces et bloque la majorité des 21 millions d'habitants dans leurs logements. Capitale de la province montagneuse du Sichuan (sud-ouest), Chengdu est déjà confinée depuis une semaine en raison d'un foyer de Covid-19 qui a déjà entraîné des centaines de cas positifs. Le confinement devait initialement prendre fin mercredi, mais les autorités municipales ont indiqué sa prolongation. De nombreuses entreprises ont dû fermer temporairement leurs portes à Chengdu. Le constructeur automobile suédois Volvo a suspendu sa production la semaine dernière dans une usine de la ville qui emploie près de 3.000 personnes. Ailleurs dans le pays, la métropole de Shenzhen (sud), siège de nombreuses entreprises technologiques, a assoupli cette semaine ses restrictions. Les autorités avaient appelé les 18 millions d'habitants à éviter de sortir de chez eux en raison d'un foyer de Covid-19. Le ministère de la Santé a rapporté jeudi 1.334 nouveaux cas positifs en Chine en 24 heures. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM La vaccination intranasale, sans aiguille, pourrait aider à combattre le Covid-19, a estimé mercredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) après que l'Inde et la Chine eurent approuvé des vaccins de ce type. Les vaccins intranasaux, qui génèrent une réponse immunitaire dans les muqueuses respiratoires, permettent de mettre en place une première ligne de défense, à l'endroit où le virus pénètre et fait beaucoup de dégâts, a déclaré le directeur Programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, le Dr Mike Ryan, lors d'une conférence de presse. Ce type de vaccins pourrait nous donner davantage de chances de contrôler le Covid à long terme, a fait valoir le Dr Ryan. L'agence de l'Onu attendra toutefois d'avoir suffisamment de données sur ces vaccins avant de les évaluer et éventuellement les approuver officiellement. La pandémie a fait officiellement au moins 6.509.859 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.074.171), devant le Brésil (684.685), l'Inde (528.090) et la Russie (385.069). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami