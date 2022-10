Covid-19 au Maroc: 12 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 136 cas actifs

Aucun décès, 12 nouveaux cas de contamination et 11 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 136, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 10 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.740 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.360 guérisons. En Tunisie, 101 cas de contamination et 109 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.930 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.725 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 26 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.110 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Le président chinois Xi Jinping a assuré dimanche que la Chine avait privilégié «la population et les vies humaines» dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus, à l'ouverture du congrès du Parti communiste à Pékin. La Chine a «protégé au plus haut point la sécurité et la santé du peuple et a atteint des résultats positifs significatifs en coordonnant la prévention et le contrôle de l'épidémie avec le développement économique et social», a-t-il déclaré, alors que son pays mène une stricte politique zéro Covid depuis bientôt trois ans, qui nuit à la croissance. Les autorités congolaises ont annoncé samedi la levée d'une série de restrictions contre l'épidémie de Covid-19, qui a fait près de 400 morts dans le pays entre 2020 et 2022, selon un communiqué officiel, lu à la télévision publique. Le Comité de coordination de la lutte contre la Covid-19 a décidé de la levée de l'état d'urgence sanitaire, qui était en vigueur depuis mars 2020, sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la fin de l'obligation de porter un masque. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Par ailleurs, la présentation d'un test RT-PCR négatif par les passagers à l'entrée et à la sortie du Congo n'est plus exigée depuis le 13 octobre, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla. La fin de la réquisition des personnels médicaux a également été décidée par le comité de coordination, présidé par le chef de l'Etat, Denis Sassou Nguesso. Les autorités justifient cette décision par une baisse considérable du nombre de malades. Une cellule de veille et une structure de vaccination au sein du ministère de la Santé restent néanmoins actives. La pandémie a fait officiellement au moins 6.571.731 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.090.536), devant le Brésil (687,197), l'Inde (528,905) et la Russie (388,993). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

