Covid-19 au Maroc: 1 décès en 24 heures, 186 nouvelles contaminations et 1.555 cas actifs

Une Marocaine rapatriée d'Espagne, sur le tarmac de l'aéroport d'Oujda, en juin 2020.

Un décès, 186 nouveaux cas de contamination et 102 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.555, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 286 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 185 guérisons. Le pays totalise 214.044 cas de contamination, dont 6.175 décès et 147.263 guérisons. En Tunisie, 133 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 186 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 720.853 cas de contamination, dont 25.460 décès et 693.850 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 37 nouveaux cas de contaminations et aucun décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.027 cas de contamination au Covid-19, dont 852 décès. Covid-19: quatre cas d'infection au nouveau variant Omicron auraient été enregistrés au Maroc La pandémie a fait plus de 5,33 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi à partir de chiffres officiels par l'AFP vendredi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 806.260 décès, devant le Brésil (617.754), l'Inde (476.869) et le Mexique (297.356). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé. En Angleterre, le maire de Londres Sadiq Khan a déclenché une procédure d'alerte impliquant une réponse coordonnée des services publics pour freiner la propagation d'Omicron. Ce dispositif avait déjà été activé le 8 janvier 2021 au moment où les hôpitaux londoniens étaient menacés de submersion. Covid-19: face au variant Omicron, restrictions en vue pour le Nouvel An en France Les autorités allemandes ont annoncé samedi soir le classement du Royaume-Uni dans la catégorie des pays frappés par la pandémie de Covid-19 les plus à risque, ce qui va entraîner de nombreuses restrictions de déplacement. Cette décision prendra effet à partir de «dimanche à minuit», a déclaré l'autorité de veille sanitaire RKI, précisant que les personnes arrivant de Grande-Bretagne devraient se soumettre à une quarantaine obligatoire de deux semaines en Allemagne, y compris pour les personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. Plusieurs autres pays européens, comme la France, ont déjà pris des disposition pour limiter l'entrée sur leur sol des voyageurs en provenance du territoire britannique. En France, le Conseil scientifique a appelé le gouvernement français à instaurer des «restrictions significatives» face au risque de transmission de l'épidémie à l'occasion du réveillon du Nouvel An, dans un avis publié samedi. La mairie de Paris a annoncé l'annulation du feu d'artifice et des concerts du Nouvel An prévus sur les Champs-Élysées. «Si tout va bien», la vaccination des 5-11 ans devrait commencer mercredi en France, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. La dose de rappel sera rendue obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. Vidéo. Covid-19 au Maroc: voici comment l’Institut Pasteur surveille l’apparition de nouveaux variants, dont Omicron Les Pays-Bas seront placés dès dimanche en confinement, pour la période des fêtes de Noël, afin de tenter de stopper la cinquième vague de Covid-19 et la forte progression du variant Omicron, a annoncé samedi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Aux Etats-Unis, des dizaines de millions de salariés américains seront contraints à la vaccination d'ici au 4 janvier, sous peine de devoir se faire tester très régulièrement. La Turquie va, elle,envoyer 15 millions de doses de vaccins anti-Covid en Afrique, a promis samedi le président Recep Tayyip Erdogan lors d'un sommet réunissant plusieurs dizaines de dirigeants du continent à Istanbul. Les chercheurs turcs ont développé leur propre vaccin, le «Turkovac» et déposé une demande d'approbation d'urgence: dès que ce sera fait, ce vaccin sera partagé avec l'Afrique, a promis le président.

Par Khalil Ibrahimi