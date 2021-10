Covid-19 au Maroc: 1 décès en 24 heures, 185 nouvelles contaminations et 5.044 cas actifs

Une personne s'inscrit pour se faire vacciner contre le Covid-19, dans un centre de vaccination de Rabat, où les équipes médicales des Forces Armées Royales (FAR) travaillent aux côtés des équipes médicales du ministère de la Santé, le 29 juillet 2021.

© Copyright : Sarah Kaichouh / MAP

1 décès, 185 nouveaux cas de contamination, et 140 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 et 31 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.044, alors que plus de 22 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 88 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 69 guérisons. Le pays totalise 206.358 cas de contamination, dont 5.918 décès et 141.601 guérisons. En Tunisie, 263 nouveaux cas de contamination ,7 décès et 54 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 712.581 cas de contamination, dont 25.238 décès et 685.766 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 53 nouveaux cas de contaminations, un décès et 35 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 37.275 cas de contamination au Covid-19, dont 35.907 guérisons et 795 décès. Diapo. Covid-19: le Maroc reçoit 850.590 doses de Pfizer ainsi qu’une aide de 2 millions de dollars des États-Unis La pandémie a fait au moins 4.992.831 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 766.117 morts, suivis du Brésil (607.764), de l'Inde (458.219), du Mexique (288.276) et de la Russie (238.538). Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé. La vice-présidente américaine Kamala Harris a reçu samedi sa dose de rappel du vaccin anti-Covid de Moderna, encourageant la population éligible à faire de même. "J'ai reçu ma dose de rappel et je veux encourager tout le monde à le faire s'ils sont éligibles", a-t-elle dit après avoir été vaccinée par un membre de l'équipe médicale de la Maison Blanche. Vidéo. Casablanca: le pass vaccinal, une aubaine pour les imprimeries Le gouvernement canadien s'est engagé samedi lors du sommet du G20 à offrir des millions de doses de vaccins supplémentaires aux pays pauvres pour combattre la pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale. De ce nombre, 10 millions de doses du vaccin de Moderna seront offerts "rapidement" au pays en voie de développement, un engagement "immédiat" que dit prendre le gouvernement canadien. Au G20, Xi Jinping et Vladimir Poutine demandent une reconnaissance mutuelle des vaccins anti-Covid disponibles, en particulier entre pays membres du groupe des 20 grands pays industrialisés dont font partie la Chine et la Russie. En Chine, la ville de Pékin a ordonné la fermeture d'une partie de ses cinémas, au moment où le pays fait face à un rebond épidémique de Covid-19 à moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Dans ce contexte, les autorités chinoises, qui appliquent une politique de tolérance zéro à l'égard du moindre cas de Covid-19, ont ressorti les grands moyens pour éradiquer une flambée épidémique pour le moment très limitée, avec moins de 300 cas. Les États-Unis autorisent le vaccin anti-Covid de Pfizer pour les 5-11 ans En Allemagne, la chancelière sortante Angela Merkel s'est dite "inquiète" de la résurgence de la pandémie en dans le pays, mettant en garde contre une "certaine insouciance". Tout en défendant l'absence d'obligation vaccinale en vigueur dans le pays, elle s'est déclarée "très attristée" que "deux à trois millions d'Allemands de plus de 60 ans ne soient toujours pas vaccinés". En Russie, une semaine chômée a commencé dans l'ensemble du pays, une mesure visant à enrayer la propagation du coronavirus dans ce pays le plus endeuillé d'Europe. Selon le bilan officiel des autorités publié samedi, 40.251 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés lors des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. En Jordanie, les autorités ont averti qu'elles allaient expulser, à partir de la mi-décembre, tout travailleur expatrié ne s'étant pas vu administrer deux doses de vaccin contre le Covid-19.

Par Majda Benthami