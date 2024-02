Corruption: Mohamed Karimine et Aziz El Badraoui déférés devant le procureur général du Roi

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré ce mardi 6 février 2024 devant le procureur général du Roi, chargé des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca, Aziz El Badraoui, directeur de la société de gestion déléguée Ozone, et Mohamed Karimine, président révoqué de la commune de Bouznika, ainsi qu’un ingénieur dont l’identité n’est pas révélée par Al Akhbar et Assabah de ce mercredi 7 février 2024.

Leur traduction devant ce juge fait suite à une enquête de la BNPJ, qui a duré plus d’une année, concernant des soupçons de détournement et de dilapidation des deniers publics, relatifs à la gestion de la commune de Bouznika, et d’une coopérative spécialisée dans la viande rouge.

Ex-président du Raja, l’un des deux clubs de foot de Casablanca, Aziz El Badraoui, et Mohamed Karimine, en sa qualité de président de cette coopérative spécialisée dans la viande rouge, avaient été auditionnés en état de liberté tout au long de cette enquête, avant d’être convoqués hier, lundi 5 février 2024 par la BNPJ, qui les a déférés devant le procureur général du Roi chargé des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca.

Jusqu’au début de cet après-midi, mardi 6 février 2024, les deux mis en cause ont été entendus par ce magistrat. Un ingénieur, lui aussi déféré devant la justice, et qui occupait le poste de président de l’Association nationale des producteurs de viandes rouges, avait dénoncé, dans une plainte, les agissements de Aziz El Badraoui et de Mohamed Karimine.

Suite à cette audience, le procureur du Roi les a accusés de «détournement de fonds publics», dont des subventions qui avaient été allouées au Salon international d’agriculture de Meknès (SIAM) et d’autres, dédiées à des opérations de vaccination de troupeaux.

La BNPJ a aussi enquêté sur deux dossiers impliquant les deux mis en cause, concernant des détournements de fonds publics dans la gestion de la commune de Bouznika, et ceux de cette coopérative de viande rouge et d’élevage de troupeaux.

Mohamed Karimine, ex-président de la commune de Bouznika, aurait effectué un transfert suspect de 15 millions de dirhams sur le compte de la société Ozone, et aurait aussi transféré une somme de 2 millions de dirhams du compte de coopérative dont il était en charge vers son compte bancaire personnel.

Al Akhbar indique que les éléments de la BNPJ se sont rendus dans un établissement hospitalier privé pour y arrêter Mohamed Karimine, qui y était hospitalisé depuis 15 jours, placé sous surveillance policière.

Selon une source proche de l’enquête, le prévenu a, au cours de son hospitalisation, donné une procuration à son fils pour qu’il s’occupe de la gestion de ses biens et de ses sociétés.

Il aurait également reçu un médecin vétérinaire, de nationalité étrangère, qu’il a chargé des soins et de l’entretien de ses chevaux.

Aziz El Badraoui, directeur de la société Ozone, entreprise spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets ménagers, et Mohamed Karimine, président déchu de la commune de Bouznika, sont aussi suspectés d’entente «illicite», par la surfacturation de diverses prestations d’un montant total de 6 millions de dirhams.